9人面癱8涉科興 孔繁毅：或倡改說明書

孔又稱，上述面癱者全為男子，介乎39至86歲。孔續稱，據香港大學初步收集的2018至2020年數據，16歲以上人群平均在每年的2月26日至3月21日（即接種計劃時段），有110宗貝爾面癱新症，即每10萬人約1.67宗，但不包括私家醫院數據，有關基線數字較實際低，仍需更長時間分析。

孔續稱，若發現有關數字在統計學上，在長時間即約3至6個月間較基線水平高，會交食衛局跟進和可能建議藥廠改產品說明書，但難基於個別個案決定有否因果關係。孔說，外國由疫苗引起的貝爾面癱通常康復良好，康復率達七至八成。

指康復率八成 正索藥廠外地數據

衛生署助理署長（藥物）陳凌峯說，個別面癱疑與腦中風有關，已請病人接受磁力共振檢查，另向藥廠取數據以檢視外地是否有相類情况和翻查世衛數據庫，若發現「好大的安全信號」可能叫停接種計劃，但目前無相關信號。

據專家審批報告，科興未有將面癱列為該疫苗不良反應。至於BioNTech，報告亦未列出面癱為不良反應，但提及跟進發現4宗面癱。

（疫情第四波）