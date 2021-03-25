多兩人打科興後亡 異常事件兩周飈10倍 專家委會研15宗異常：5與疫苗相關

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新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨討論異常事件，委員會共同召集人李卓廣會後公布再多兩宗接種後死亡，包括至今第9宗死亡，一名有高血壓和糖尿病的80歲女病人，3月2日曾打科興，3月19日被家人發現在家中不省人事，入院後確定死亡，初步解剖指她有冠心病、心血管問題、心律不正和心臟衰竭致離世，委員會認為和疫苗無直接關係。

李續稱，第10宗死亡涉患高血壓、高血脂和頸動脈疾病的60歲男子，前日胸部不適，昨早在家昏迷，送院後證實死亡，3月11日曾打科興，委員會初步相信與心血管疾病有關，需解剖確定死因。

793異常科興佔591 445住院

衛生署助理署長（藥物）陳凌峯表示，2月26日至3月21日接獲793宗異常事件，科興佔591宗，佔接種量0.25%；BioNTech佔202宗，佔接種量0.17%；當中445宗住院，涉295男和186女，介乎21至96歲。翻查資料，至3月21日共35.44萬人接種首劑疫苗，衛生署早前公布截至3月7日接種約9.3萬劑疫苗中，錄得71宗異常事件。

陳凌峯說，昨討論了11宗報告共15事件，5宗判斷與疫苗因果一致，當中涉一名67歲女子打BioNTech後一日內出現4事件包括頭暈、頭痛、發燒和胸痛，以及一名52歲男子打科興後近半小時現敏感反應。

委員會共同召集人孔繁毅稱，另有一名35歲女子3月15日打BioNTech 5分鐘後現皮疹、呼吸急促、氣喘、心悸，初步診斷為嚴重過敏反應，至18日出院，個案會轉介至敏感門診測試。孔續稱，本港每10萬BioNTech接種者有0.8宗嚴重過敏，與外地每10萬宗2至4宗相若。至於一名50歲女警接種疫苗後腦血管出血上周五入院，孔稱與疫苗無關。

打科興後歿3人 解剖稱無關疫苗

至於首名接種科興後死亡的63歲男子解剖報告已完成，結果死於急性心肌梗塞致急性肺水腫，檢驗報告無發現疫苗引致的免疫反應，委員會認為死亡與疫苗的因果關係不一致。第五宗死亡、80歲男子的病歷和初步解剖顯示，他因心肌梗塞致急性肺水腫而死，死亡同疫苗無直接關係。第七宗死亡的63歲男子，初步解剖顯示心臟衰竭死亡，與疫苗無直接關係。

另外，第八宗死亡的66歲男子有「三高」，屬首名打BioNTech死亡，委員會初步估計他與心血管疾病有關，死亡未必與疫苗有關，仍待解剖評估因果。

明報記者

（疫情第四波）