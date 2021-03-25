紅會調查：逾六成人現抗疫疲勞

有主婦日花9小時洗手洗廁所

轉介精神科跟進

香港紅十字會心理支援服務附屬研究員鄧翠瑩說，是次調查根據世衛及其他國外相關研究，制定了17個有關抗疫疲勞的構成元素問題，當中發現79.2%受訪者同意或非常同意留意疫情資訊或關注程度讓他們感到抗疫疲勞，70%受訪者同意或非常同意自覺如果染疫會帶來嚴重後果，71%同意或非常同意疫情對其帶來風險，63%同意或非常同意疫情期間曾有艱苦經驗。

張依勵舉例，紅十字會從心理支援服務「Shall We Talk」去年7至8月接獲求助，有一名中年婦女每日用8至9小時洗手及洗廁所，出現強迫症徵狀，甚至因過度要求家人配合而影響彼此關係，紅十字會需要轉介個案至精神科醫生。另外有個案過度接收疫情資訊，會強迫自己見到任何有關疫情的推播通知便要放下手上所有事去查看。張指雖然接收疫情資訊有助抗疫，但此個案已經超過臨界點，造成反效果。

另外，張依勵補充，研究發現，當受訪者較掌握關於病毒的健康知識、較感到朋友或家人的支持、或較能獲取抗疫資源，便會較願意做防疫措施，如跟隨政府抗疫措施或做病毒測試等。

香港紅十字會行政總裁兼秘書長蘇婉嫻呼籲，如市民需情緒支援，可使用心理支援服務「Shall We Talk」（致電或WhatsApp 5164 5040，Telegram @hkrcshallwetalk）。

（疫情第四波）