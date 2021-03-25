染疫送貨員入屋砌家俬 10多客檢疫 警員確診 西九警察總部2樓強檢

增10確診 4屬本地個案

昨增10宗確診，4宗為本地個案，當中3宗屬有流行病學關連，包括URSUS Fitness群組一名密切接觸者，群組累計151人確診。昨有少於10宗初步確診，多屬輸入個案或與URSUS Fitness群組相關，暫沒源頭不明個案。

送貨員肌肉痛照上班 貨送20戶

昨唯一源頭不明確診者為55歲男家俬送貨員，其居住的黃埔花園3期翠楊苑6座須強檢。他3月17日肌肉痛，但不嚴重，22日家人為他交樣本檢測，其後驗出陽性，他23日最後上班。他曾與朋友用膳，但非大型聚會。

該男患者的公司位於葵涌和豐工業中心，其餘兩名職員須檢疫，分別為其家人及一名司機。患者平日會送貨或上門組裝家俬。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者3月13至22日為約20戶送貨，地區遍佈大埔、黃大仙、灣仔、元朗、西貢等，不少是落貨後便離開，不過他於3月16至20日、即傳染期內為其中約10戶組裝家俬，在顧客家中逗留10多至60分鐘不等，約10多名顧客須檢疫。

張竹君解釋，一般送貨員會戴口罩，不會當顧客是密切接觸者，惟確診送貨員在傳染期入屋逗留時間較長，即使雙方戴口罩，仍可能有傳播風險，較穩妥是安排相關顧客檢疫。

張竹君：砌家俬逗留時間長 戴罩仍有傳播風險

據衛生防護中心昨晚公布的行蹤資料，確診送貨員3月16至20日分別曾到新蒲崗譽．港灣第6座、大埔海日灣II第11座、元朗Park Yoho Venezia第7B座、黃大仙豪苑第2座、坑口蔚藍灣畔第2座、灣仔嘉寧大廈、大埔海日灣海曦閣、屯門上源第2B座。

其餘兩宗有流行病學關連的確診，包括一名在西九龍總區警察總部2樓工作的警員，該層須強檢。張竹君表示，患者沒病徵，因家人確診，3月19日被送到檢疫中心，其後確診。她說，患者3月20日檢測樣本結果不確定，CT值很高（即病毒量少），送院再檢查，其後驗出抗體陽性，3月21日獲准出院。警方表示，該名駐守西九龍總區刑事部的33歲男警的家人3月18日確診，他過去14日沒外遊，工作期間有戴口罩，沒與公眾接觸，最後於3月18日上班。

理工大學包玉剛圖書館因一名56歲女職員確診須強檢。張竹君說她主要在一間房工作，不太接觸他人，同事須檢疫，但考慮不少人如學生會逗留上址多於兩小時，故要求強檢。患者居住的柴灣富景花園第7座亦須強檢。

明報記者

（疫情第四波）