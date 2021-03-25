衛署籲勿溝針 專家料稍延不損效果

稱兩劑可相隔42日

衛生署昨引述下轄下兩個科學委員會的暫擬共識稱，如距離首劑BioNTech已逾21天，雖然就安全性、產生免疫力及效能的資料有限，但據BioNTech的第三期效能數據，兩劑接種可相隔19至42日。

BioNTech第三期臨牀研究顯示，最少在相隔7日接種兩劑疫苗的有效率達95%。港大感染及傳染病中心總監何栢良引述以色列在《刺血針》發表的數據及英國公共衛生局的分析，接種首劑BioNTech 14日後的有效率有90%。美國疾控中心每周報告則顯示，由去年12月14日至今年2月14日，當地有800萬人打BioNTech，96%隔17至25日打第二劑，約3%相隔26至42日。何栢良稱第二劑疫苗屬加強劑，再次刺激身體免疫反應。根據疫苗產生免疫反應的理論，他相信較遲接種產生的免疫力不會有明顯分別。

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅稱，延遲打第二劑BioNTech，例如相隔42日，根據第三期臨牀數據，不會影響疫苗效用和抗體水平。根據另一款疫苗AstraZeneca（阿斯利康）於《刺血針》發表的報告，相隔12周與6周接種第二劑，前者效果更加好。

（疫情第四波）