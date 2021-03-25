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撲空市民鼓譟 「打咁耐先話有問題」

【明報專訊】港府昨早突然叫停接種BioNTech，但信息混亂，未接獲通知的市民到接種中心才知「摸門釘」，有外籍市民斥政府浪費市民時間；另有市民擔心恢復接種時預約名額會「被搶走」。

政府昨早10時宣布因包裝瑕疵暫停接種BioNTech，有預約者至中午近12時收到政府短訊通知暫停接種，日後會個別聯絡市民重新安排接種。早在政府公布前，接種BioNTech的西灣河體育館接種中心昨早9時許已落半閘，惟沒職員於門外解釋，後來已預約前來接種的市民愈來愈多，有20多人於門外鼓譟，始有職員走出門外應對。

斥政府沒派員解釋

有職員透露，昨晨有不多於100人已打針，其後接獲疫苗中心總部通知暫停，惟未知當局有何措施協助已預約者，中心內的醫護團隊已陸續返回所屬單位工作。

居於九龍區的外籍男子本預約昨早10時打針，但無法進入西灣河體育館，怒斥政府荒謬及浪費市民時間。他一度高呼：「Carrie Lam（特首林鄭月娥）！Sxxt government！」斥政府沒派員解釋，又稱不會接受任何來自中國的疫苗。

有人憂預約名額重開「被搶」

居於石澳的Jenny稱，盡公民責任才決定打針，擔心重新開放接種BioNTech時預約會「被搶走」，「冇理由打咗咁耐𠵱家先話批次有問題」，批評林鄭月娥與食物及衛生局長陳肇始無能。

深水埗界限街一號體育館的接種中心昨晨11時許也有20多人「摸門釘」，職員初時於中心外僅貼中文告示，惟有不少到場非華裔人士不懂中文，又沒職員協助而不知所措，經記者轉告才知暫停接種，對安排感不快。

（疫情第四波）

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