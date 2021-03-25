藥劑師料裝嵌鋁環出事 滲空氣或污染疫苗

部分太鬆未箍緊瓶塞 太緊致瓶裂

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，復必泰疫苗玻璃藥瓶上有金屬環，作用是箍緊和壓實膠瓶塞致不能鬆脫。據他所知，今次有藥瓶的鋁環太鬆未能緊箍瓶塞，「個金屬環可以轉到，一般不應發生」；亦有部分玻璃藥瓶近瓶頸位有裂紋。

崔俊明估計，問題與製藥時壓金屬環力度有關，若機器箍環力度過大，就可能令玻璃瓶出現裂紋；若生產機器現疲勞，亦可能壓環時力度不足而變鬆。但崔相信，事件未必因「熱脹冷縮」現象所致，否則會大規模出現問題。據他所知，亦有注射鹽水稀釋疫苗時出現過滲漏情况，估計與瓶內壓力太大或瓶身有裂紋有關。

料與製藥機器壓環力度有關

崔俊明說，當配藥員和藥劑師發現上述問題時都不會使用有關疫苗，若金屬環太鬆且瓶塞鬆脫或藥瓶有裂紋，都可能令空氣進入疫苗瓶內致污染疫苗，但他認為有關可能較小，因一般只要膠塞無鬆脫，瓶內的壓力不少於大氣壓力，外面的空氣難逼入瓶內。

至今已接種約15萬劑BioNTech疫苗，其間發現數十宗包裝異常情况，崔個人在過去10年間只遇過兩三次其他疫苗瓶金屬環鬆，認為今次異常的發生率似乎較以往發生率高，應向藥廠了解有否可能影響品質。他又說，一向有相關問題都會通知藥廠或通知衛生署再通知藥廠，過去很少發生因包裝問題而停用疫苗。

（疫情第四波）