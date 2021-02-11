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BioNTech煞停 15萬人打次針無期 涉疫苗樽裂蓋鬆 中心一度接重啟通知 港府認溝通亂

【明報專訊】本港在過去19日接種了逾15萬劑BioNTech新冠病毒疫苗，發現57宗包裝問題，涉裂痕、污漬及樽蓋鬆脫等，衛生署呈報代理商復星後，復星昨早書面通知港澳兩地因小量瓶蓋有瑕疵須暫停接種涉事批次。不過，港府較澳門遲逾1小時公布暫停接種BioNTech，其間一度有接種中心獲通知可重啟服務，結果昨有1080人接種BioNTech，政府承認溝通混亂，亦未能交代周六起需打第二針的接種者有何安排。

遲澳門1小時公布 昨共1080人打

兩批已供港的BioNTech包括有58.5萬劑的210102批次，以及75.8萬劑的210104批次。港府昨早10時發新聞稿稱，早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，因留意到批號為210102的BioNTech瓶蓋有包裝瑕疵，為謹慎起見，調查期間須暫停接種，直至調查結束；另一未曾接種的批次210104須封存。

已促生產商跟進 未掌握需查多久

衛生署長陳漢儀表示，署方不時收到前線報告，現有57宗涉包裝問題，其中8宗出現裂痕、22宗注入鹽水稀釋時瓶內壓力大導致疫苗噴出、16宗瓶蓋歪掉或鬆脫，以及11宗瓶身外有污漬或痕迹，當局已向復星報告，要求生產商BioNTech跟進。她說當局昨早與復星召開緊急會議，引述復星承諾會聯絡德國廠房調查，以及檢視本港物流鏈，並盡快向港府提交調查結果。

復星前晚接獲BioNTech通知部分瓶蓋有瑕疵，昨早以書面通知港府。傳媒多次追問港府何時接獲通知，公務員事務局長聶德權表示不會透露相關時序，僅稱昨早收到通知，強調事件不涉安全問題，包裝有瑕疵的疫苗亦已銷毁，暫停接種屬預防措施。

本報接獲消息稱，有BioNTech接種中心昨早一度接獲當局緊急指示暫停接種，其後一度改稱可重啟接種，後來再收到停止接種的指示；另有接種中心的醫護稱有相類情况，形容信息混亂。本報昨早以市民身分致電中大醫院及養和醫院查詢，職員均確認政府曾表示可恢復接種，其中中大醫院稱歷時10分鐘，相信當時沒為市民接種。

聶德權：花了些時間了解 已即安排

被問到為何有接種中心開放接種，聶德權承認溝通混亂，稱本港進口兩個批次，理論上另一批次可接種，當局「花了些時間」與復星了解情况；加上接種中心達19個，當局通知有先後，故起初有部分市民繼續接種，截至昨午1時，昨共1080人接種BioNTech。港府較澳門遲1小時19分鐘公布消息，聶解釋，處理只有一個批次的情况相對簡單，又說當局已第一時間作安排。

BioNTech疫苗本身儲存於攝氏負70度的冷櫃，解凍後運送至接種中心，只能在2至8度的雪櫃放5日。聶德權稱昨日1.1萬劑疫苗已解凍，相信該批針較大可能不能使用。

政府引述衛生防護中心聯合科學委員會建議，第二劑BioNTech可相隔19至42日接種，但當局至昨日未掌握復星調查時間需時多久，着市民等通知（見另稿）。陳漢儀說，港府會等待調查結果才能決定如何處理餘下疫苗，若不能使用，將要求藥廠更換批次。衛生署曾抽取BioNTech做無菌測試，結果正常，但沒透露抽驗數目。

何栢良：公布慢可改善 料不涉安全

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，事件不涉安全問題，由於本港較多接種中心，較澳門公布慢「不完美、可改善」，相信若涉安全問題，復星不止以書面形式通知。

澳門亦曾進口涉事210102批次疫苗，當地新冠病毒感染應變協調中心昨表示，正商討應變方案，包括由香港借調其他批次，以及由德國緊急調運新疫苗。

明報記者

（疫情第四波）

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