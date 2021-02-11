城大HK Tech 300 目標3年助學生校友設300間初創

楊夢甦引述史丹福大學排名，稱逾140名城大教研人員被列為全球排名前2%科學家；又稱城大過去數年是全港取得最多美國專利的大學，現已有800多個專利，認為大學具備良好技術基礎，冀將研究轉化。

斥5億供培訓種子基金天使投資

「HK Tech 300」未來3年投放5億元，楊表示，資金從城大的非政府基金收入及籌款撥出，用途分為兩部分，包括在教育方面，加強學生創新創業能力；以及為初創企業提供種子基金及天使投資。楊又透露，除資金外，城大專業進修學院金鐘教學中心會騰出兩萬呎空間轉成創新創業中心，為初創團隊提供工作及活動空間。

副校：第一期數百團隊申請

楊夢甦說，過去3年，城大培育出50多間初創公司。對於目標為於未來3年增加6倍至成立300間初創企業，楊認為，過去校內就創新創業的宣傳「主動性不足」，新計劃將更主動「幫學生行多一兩步」，將實驗室中的技術變成產品。他透露，第一期招募已有數百個團隊申請，反應積極。

有城大的初創企業對計劃感期待。2019年畢業於城大工程系的顏煒彤與團隊同年成立初創「里索科技」，目前正開發具聲紋辨別功能的智能手環，以協助聽障者生活。她說，團隊成員以工程背景為主，期望可加入計劃拓闊人脈，增加生產、營銷等商業知識。另一城大初創公司「聯手生命科技」創辦人之一蘇樂文亦有意加入計劃以獲得更多指導。

明報記者