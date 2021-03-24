羅致光：失業率見頂可能性高

羅致光昨於新城電台節目《香樹輝KING KING傾》上表示，去年12月相信已是失業情况最惡劣的時候，其後今年1、2月已見稍為放緩，工作空缺數字升，2月綜援新申請數字已下跌，認為失業率「見頂」的可能性高，下月公布的失業率相信再攀升的機率低。他說第四波新型冠狀病毒疫情已大致受控，相信經濟活動可逐慚恢復。

稱政府無意推動工作分享

對於有關無薪假期等同工作分享的言論捱批，羅致光表示當時有議員提出政府鼓勵倡導工作分享，他解釋現時現象實際上與工作分享無分別，並稱政府無意推動工作分享，而按過去經驗，僱員偏向集體放一天無薪假多於直接裁員。

浸大財務及決策學系副教授麥萃才稱，失業率「即使未到頂峰，但距離（頂峰）已不遠」，並估計最壞的情况已經或接近過去，下月公布的失業率料持平，或輕微升0.1至0.2個百分點。麥又稱隨着接種疫苗人數上升，政府有可能放寬社交距離措施，餐飲及零售業市况有望改善，料失業人數不會大幅上升。

勞工界對失業率「見頂」未感樂觀

勞工界議員陸頌雄表示，無意估算下月公布的失業率，但他認為疫情未處理好，隨時反彈，且現時通關無期，現持審慎態度，對失業率「見頂」未感到樂觀，認為餐飲或酒店業未來亦有可能會裁員。

大灣區招聘博覽 求職者：薪酬吸引

另外，政府推出「大灣區青年就業計劃」，昨起一連兩天於旺角麥花臣場館舉行「大灣區青年就業計劃招聘博覽」，場內設約20個攤位，勞工處表示截至昨午5時有329人入場。

有去年畢業的大學生表示計劃能確保最低月薪1.8萬元，頗為吸引；24歲的香港城市大學應用經濟學系碩士生陳小姐即將畢業，認為疫情下在港求職較難，反而大灣區發展快，她本身在廣州修讀大學，故希望可把握機遇。