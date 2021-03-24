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天文台料6月前入風季 今年8個風「正常至偏多」

【明報專訊】天文台預測今年全年或有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，屬正常至偏多，並有可能於今年6月或之前踏入風季。受全球暖化影響，天文台料今年全年平均氣溫較正常高，很可能成為有紀錄以來十大最熱年份之一。而天文台亦在9天天氣預報加入「顯著降雨概率」預報。

天文台長鄭楚明昨表示，太平洋水溫較高，容易形成熱帶氣旋，相信今年較早進入風季，有可能是6月或之前，而全年或有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，但難預計會否出現超強颱風。

他說，今年預料雨量介乎2000至2600毫米，屬正常至偏少，但仍有可能出現暴雨。翻查資料，2020年共有6個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，天文台發出5次警告信號。

去年史上次暖 酷熱日數熱夜破紀錄

本月20日天文台錄得最高氣溫攝氏29.7度，是1884年有紀錄以來最暖的「春分」，對於天文台會否預料今年更熱，鄭楚明回應稱，今年2月東北季候風普遍較弱，雨量亦少，陽光多令氣溫較高，預計4月氣溫亦明顯較暖，但未知對下半年影響。天文台於今年2月錄得平均氣溫19.8度，成為歷年最暖2月的第二位。

增「顯著降雨概率」預報

回顧2020年天氣，全年平均氣溫為24.4度，是自1884年有紀錄以來第二個最暖年份。去年亦打破歷年30項紀錄，包括酷熱天氣（攝氏33度或以上）日數最多，達47日；歷年最炎熱6至8月夏季，平均氣溫29.6度；全年熱夜（全日最低氣溫為28度或以上）數目最多，高達50日。

另外，天文台昨午起在9天天氣預報加入「顯著降雨概率」預報，用「雨傘」標誌表達由高至低的5個級別，顯示廣泛地區累積雨量達10毫米或以上的機率；亦會在第二季推出「局部地區大雨提示」，盡早提示市民個別地區大雨情况，取代現時提供各區實際錄得雨量的「局部地區大雨報告」。而流動應用程式「我的天文台」將加入「我的天氣觀察」，供市民報告冰雹及彩虹等天氣現象。

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