改選制 林鄭料立會密集開會審議 指無全面落實一國兩制「弊之源」 斥高位者20年來「見而不理」

譚耀宗：常委若有共識 一次會議即可

人大常委譚耀宗就說，暫時未知常委會能否一次會議處理修改基木法附件，但暫未有聽聞4月要加會審議。他續稱，如果常委有共識，開一次會議便可，認為修改選舉法例的工作時間較緊逼。

人大常委會通過修改基本法附件一、二後，林鄭月娥被問港府能否在翌日遞交條例草案，林太表示，相信「沒什麼可能如你所說的第二天」，但強調港府分秒必爭，已經開始梳理須修訂的本地選舉法律。她提及未來12個月要舉辦3場選舉，包括明年3月底前要有特首選舉，但未交代選委會及立法會選舉的具體舉行時間。

林太昨亦出席「香港經濟峰會2021」，她稱香港過去未能堅持「一國」的原則、維護國家主權與安全等，回歸20多年特區有能力改善制度，包括特首、特區政府，以及很多處於重要位置的人，都可以從自身角度完善制度，但他們視而不見、見而不理，經歷2019年反修例風波後，中央或已經忍無可忍。

張建宗前日稱北京指示港聚焦基層

林鄭澄清無此事 民生經濟由港處理

另外，政務司長張建宗前日接受英國《金融時報》訪問時，報道稱香港仍是「避稅港」（tax haven），又透露北京指示（instructed）香港聚焦於基層及低收入人士。繼政府前日深夜出稿澄清，林鄭月娥昨再次解釋，強調香港不是「避稅港」或「避稅天堂」，而是擁有簡單稅制和低稅率的地方。至於有關北京的「指示」，林太表示這件事並無發生過，稱在「一國兩制」下，屬於香港民生、經濟的事務，一直由本港自行處理；但中央領導非常關心和支持香港。

林鄭：韋彥德講話屬假設 司法受損未發生

英國最高法院院長韋彥德勳爵（Lord Robert Reed）早前稱，如果香港司法獨立受損，法官不可以憑良心服務，他將會離開終審法院。林鄭月娥昨形容韋彥德的講話很中肯，但認為韋彥德的發言建基於假設情况，強調言論有一個很大的「if」（如果），即現在未有發生。