少年約會時遭圍毆及擄上的士 公路下車脫險 3少年被擒

事主16歲 夜會13歲女友

消息稱，16歲姓鄭事主一個月前透過Instagram認識13歲姓蕭少女，二人發展成情侶，前晚11時許相約到馬鞍山利安邨羅馬廣場約會，其間約10名身穿黑衣男子出現，其中3名少年毆打事主及把他擄上的士前往荃灣。當的士駛至約10公里外馬鞍山繞道時，事主說服司機停車，他自行落車逃走，惟價值4500元手機遭搶去。擄走事主的3名少年及事主女友續乘同一部的士往荃灣。事主沿公路步行回馬鞍山，途經馬鞍山市中心對開時遇到巡警及報案。

少女與疑犯一同逃去 其後被截

事後衝鋒隊警員往荃灣一帶兜截，於昨日凌晨約2時在荃灣鱟地坊截獲案中3名少年及事主女友，女友報稱自願跟隨3人，並向警員指證該3名少年是涉案者，警員遂暫以襲擊致造成實際身體傷害、非法禁錮及盜竊拘捕3名少年，各人15至16歲。由於事主遇襲時其女友未有即時報案，及後亦未有交代與被捕3人關係，警方仍在調查案件是否另有內情。