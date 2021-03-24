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港聞二

虐斃案父稱妻指示拋女兒頭撞天花

【明報專訊】5歲女童疑遭生父和繼母長期虐待致死，生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪，案件昨日在高院續審。涉案生父繼續自辯，控方引述其繼女的供辭作盤問，生父指繼女說法「有啲誇大」，但承認大部分是事實，惟否認將女兒Z拋撞天花板，供稱是妻子在旁指示「將佢頭撞向天花板」，他亦有回答「收到」，在女兒大叫「不要」後已停止拋她。對於繼女憶述Z經常被打，生父說「佢只記得我打佢哋嘅畫面，而唔係帶佢哋玩嘅畫面」。

案中事主為女童Z及其兄X。控方昨盤問時先指出，生父供稱Z和X經常說謊、頑皮，相反繼女Y說話誠實，他表示同意。控方續問，若Y誠實，是否代表她在警方錄影會面的證供屬實？他回答「當中有啲誇大咗」，但大部分基於事實。

認拋高 否認撞到天花

控方列出繼女Y供辭重點，要求生父回答是否屬實，例如Y稱他在Z死前一晚與Z玩「飛高高」遊戲11至12次，其中7至8次拋上天花，發出碰撞聲。生父承認將Z「飛高高」，但稱拋擲次數比Y所說少，而且從沒撞天花板。控方質疑其說法不實，生父反問「如果撞到砰砰聲，我係咪應該知道佢個頭撞到天花板呢？」

生父透露將Z「飛高高」時，其妻在旁說「將佢頭撞向天花板」，他回答「收到」，遂把Z凌空拋高，惟Z受驚大叫「唔好」，他拋多一下便停手。他稱及後女兒全身顫抖，不斷小聲說「好驚」，他便改為玩「扮超人」遊戲，即搖晃其身體。

死前罰瞓睡袋 父稱因不肯洗澡

當晚，生父及妻子（次被告）不准Z和X上牀睡覺，只准他們用睡袋，生父稱兩兄妹不肯洗澡才受罰，且當時不算寒冷。翌日早上，生父稱其妻子發現Z感不適，於是報警召救護車。控方質疑生父發現女兒不舒服，仍讓她躺地，他說曾為女兒包裹保暖的軟墊，覺得女兒會感暖和。

控方指出，Y曾形容Z和X的生活是「畀爸爸打、畀媽媽打」。生父認與妻責打兩兄妹，但估計Y對體罰的畫面較深刻，「只係估唔到，佢只記得我打佢哋嘅畫面，而唔係帶佢哋玩嘅畫面」。

看解剖照 認藤條拖鞋拳打

控方又向生父展示Z的解剖照片，要求他解釋各處傷口的由來，他說不清楚女兒眼角因何瘀傷，但承認以藤條、拖鞋及拳頭打女兒手腳，造成部分傷勢，其餘是女兒自行抓傷所致。至於X，生父承認以拖鞋拍其頭，「對我來說不算打，打要用力度」。控方引述Y的證供稱，兩兄妹隔日就被責打，生父強調「無咁誇張」，若兩兄妹表現乖巧便不會被打。聆訊今續。

【案件編號：HCCC28/20】

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