面交比特幣受騙 事主失385萬現金

一人被捕 警追緝另一人

事發昨午1時許，男事主相約兩名賣家到天后英皇道和清風街交界地下一間空置找換店交易比特幣，事主赴會交出現金後，賣家逃去，其中一人在栢景臺對開被捕。43歲姓黃事主追賊時跌倒，右手受傷，由救護員送院治理。被捕男子28歲姓王，報稱建築工人，涉嫌盜竊，昨晚仍被扣查。警方正追捕另一名年約20至30歲的男子，他身高約1.7米，案發時身穿白色長袖上衣。

據了解，事主為尖沙嘴一間找換店的職員，早前經中介介紹購買比特幣，至昨日偕另一名40歲姓吳同事，帶同約385萬現金赴會，二人到達英皇道一間找換店後，有兩名自稱職員的男子招待，其中一名「職員」點算後帶走現金，聲稱要辦理手續，稍後將比特幣轉給他們，惟該人良久未有返回。事主與同事起疑，遂偕另一名仍在店內的「職員」四出尋找，惟無發現。事主稱要報警，該名「職員」突然拔足狂奔，事主與同事追至栢景臺停車場對開時將其擒獲及報警，交到場警員拘捕。

軟件公司RedSo合伙人、區塊鏈課程導師李思聰表示，當面交易比特幣的買家必定身懷巨款，容易成為匪徒目標。他說，比特幣價格自去年12月起被炒起，每日交投熾熱，不少新手嘗試「入場」投資，除遇劫外，亦有不少新手誤墮比特幣投資騙案致損失慘重，為保安全，應盡量透過有信用的平台交易，避免面交。據虛擬貨幣交易平台Coinbase報價，昨午每個比特幣價格為42萬港元。

虛擬幣交易搶劫 今年3宗

昨日一宗為今年第3宗涉及虛擬貨幣交易的劫案。今年1月初，37歲姓李男子相約兩名南亞裔買家到北角交收比特幣，索價360萬元，並登上買家私家車到柴灣山翠苑對開一隱蔽處交易，事主點算其間被搶去手上360萬元現金及兩部手機，警方事後拘捕7名埃及及巴基斯坦裔涉案男子。今年1月中，33歲姓甄女賣家於觀塘創業街36號華基中心售賣約值350萬元泰達幣，交易時遭4名持刀及棍的男子搶去交易所得現金，匪徒得手後乘客貨車逃去。