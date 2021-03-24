涉製大麻朱古力 演員吳耀漢女兒被捕 村屋房間設大麻種植場 海關檢13棵

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝稱，海關前日在機場截獲一個由加拿大寄往香港西貢的郵包，發現內藏大麻花。海關根據地址，展開郵包監送行動。郵包昨日被送到南圍一村屋時，屋內54歲女子確認為收件者並簽收，海關遂將她拘捕。據了解，被捕女子為演員吳耀漢的女兒。本報昨晚致電吳耀漢，未有人接聽。

機場截大麻花郵包 追蹤破案

海關其後搜查村屋，發現一間約百多方呎房間內有13棵大麻植物，房內設太陽燈、通風設備、溫度計及濕度計。關員又在廚房找到包裝及製作朱古力工具，包括錫紙、模具等，以及一些大麻味朱古力等。海關在屋內檢獲200克大麻花，另郵包內有70克大麻花，連大麻植物等，毒品總值約100萬元。根據海關展示證物，該些混有大麻素的朱古力包裝成英國超市品牌Tesco出品。

朱古力包裝成Tesco 料出售

海關相信有人在村屋內設小型大麻種植場，並以一條龍形式經營，種成大麻後，再經提煉製成大麻味食物，相信部分會出售。根據大麻的高度，估計上址已種植大麻一個多月。

一名姓成鄰居稱認識吳耀漢一家。他說吳耀漢與妻住在南圍另一村屋，被捕女兒居於涉案村屋，其胞姊則居於另一村屋。他說被捕女子性格孤僻，甚少朋友，「唔同人打招呼」，又指她經常向地政總署投訴鄰居的村屋有僭建物，「個個都唔鍾意佢」。他對吳的女兒被捕感「驚奇」，認為種植大麻風險甚高，「搞呢啲嘢冇得發圍，賺得幾多錢呢？」

根據《危險藥物條例》，栽植大麻屬植物最高可被判罰款10萬元及監禁15年，而販運危險藥物最高可被判罰款500萬元及終身監禁。