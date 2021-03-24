指科興「聲譽不好」 私醫被DQ打疫苗

貼對比圖被指抹黑 衛署指違協議

衛生署發言人表示，日前接獲傳媒查詢後，隨即透過電話聯絡診所的醫生劉東華，以及上門調查跟進，署方提醒涉事醫生提供疫苗接種服務須嚴格按照衛生署指引。衛生署補充，涉事醫生曾訂120劑科興，已為市民接種27劑，署方收回餘下的93劑並銷毀。

衛署收回疫苗 有權收回資助

翻查有關協議條款，提到如參與計劃的私家醫生或其機構不能以專業方式提供服務、任何對專業或聲譽等構成懷疑的行為、違反醫生指引，或違反食衛局或衛生署的指示，政府可隨時終止協議。如醫生違反協議，政府有權終止資助，並收回已發放的款項。

醫學會會長蔡堅表示，無法回應署方的決定正確否，醫生通常與病人面對面講解是否適合接種疫苗，讓病人自行選擇，「不會大張紙貼出來」。

西醫工會流行病委員會主席陳培光表示，醫生較少「一刀切」建議病人適合或不適合接種什麼疫苗，「兩款疫苗都有好處，兩款都可以接種」，會因應患者情况作出不同建議。至於事件會否令醫生作出建議時有憂慮，他說「無乜聽聞同行有咩反應」。

（疫情第四波）