美婦產科學會：孕婦可接種疫苗

孕婦重症死亡風險高 擬懷孕者倡接種

美國目前批准BioNTech、莫德納、強生3款新冠疫苗在當地緊急使用，根據美國婦產科學會3月最新指引，感染新冠病毒並有病徵的孕婦，出現需要深切治療和死亡的風險高於非孕婦；若有肥胖與糖尿病的孕婦風險更高。

該學會表示，不應限制孕婦接種新冠疫苗，哺乳的婦女都可接種；又稱疫苗與不育症有關的說法已被科學證據反駁，建議考慮懷孕的合資格婦女接種。

衛署倡孕婦先問醫生 「科興不可打」

衛生署回覆查詢表示，根據科興說明書，準備懷孕、懷孕期間和餵哺母乳的婦女均不應接種該疫苗。至於BioNTech，懷孕期間或正哺乳的婦女接種不是常規建議，如需接種應先諮詢醫生。政府會繼續監察最新發展，適時更新接種建議。

中大婦產科學系教授潘昭頤表示，由於英美疫情較嚴重，對於孕婦接種疫苗的態度較積極，而本港基於疫情較穩定，過去一年僅約40名孕婦確診，且目前無孕婦打針的第3期隨機對照臨牀研究數據，故本港暫建議較高風險孕婦在諮詢醫生後可考慮打針，包括年滿35歲、肥胖、高血壓、糖尿病、免疫力低、哮喘、有長期腎病、吸煙者等；由於科興指引不建議孕婦接種，目前只建議高風險的孕婦打BioNTech。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在《在晴朗的一天出發》引述美國數據指出，當地由去年底起已有逾5萬名孕婦接種疫苗，暫時未見有風險信號。他又鼓勵計劃懷孕的婦女先接種疫苗，在打第二針兩三星期後再恢復懷孕計劃，家人亦應接種，以達免疫屏障。

（疫情第四波）