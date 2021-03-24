換氣量無標準 健身室冀財政技術支援改裝

政府發言人表示，會繼續與健身業界保持緊密溝通，聽取他們對相關處所實施防疫措施的意見及建議，以及提供更多關於實施措施的詳情。

店東：裝修停業兼耗50萬 「百上加百斤」

位於旺角唐樓的健身中心Fitness D2，面積約3000呎，記者昨到場所見，該處使用天花板嵌入式冷氣。東主郭先生表示，政府沒有規定健身室的換氣量標準，故開業安裝冷氣機時沒留意相關資訊。他上月得知K11 MUSEA名潮食館爆疫與鮮風量不足有關，已向工程公司查詢增加健身室換氣量的方法，對方回覆稱不知相關換氣量標準，難以提供協助。

他續說，其健身中心位於唐樓，加裝通風系統或通風口不知能否符合《建築物條例》；而健身中心疫下已三度被勒令停業，生意大減，若政府強制增加換氣量，預計至少花費50萬元，亦要停業一至兩個月，生意會更難做。他希望政府提供金錢援助，協助小型健身室改善換氣量，並提供技術支援，例如公布認可的工程承辦商名單，以便業界求助。

記者昨另到尖沙嘴兩間大型健身連鎖店觀察，現場所見顧客均有遵守口罩令。記者又以市民身分向加連威老道一間樓上健身室職員查詢換氣資訊，獲回覆稱窗口長期開抽氣扇通風。

（疫情第四波）