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林鄭研縮檢疫期 許樹昌：「邊防」不可鬆

【明報專訊】本港現要嚴防新冠病毒變種病毒株的輸入個案，本港自去年底起錄得逾400宗輸入個案，約4%於檢疫兩周後確診。衛生防護中心轄下科學委員會聯同政府專家顧問上周建議維持21日檢疫，惟特首昨稱措施對檢疫者帶來生理及心理負擔，盼在確保病毒不流入社區的前提下，尋找折衷方案縮減檢疫期或回復至14天。政府專家顧問許樹昌認為，如港府決心「清零」，邊境把關措施不可放鬆。

增8宗輸入 7現變種病毒

本港昨增12宗確診，包括8宗輸入，當中7宗驗出變種病毒株N501Y，患者由法國、巴基斯坦及菲律賓抵港。至昨日累計113宗個案驗出N501Y，全屬輸入，當中37宗屬英國、8宗屬南非、5宗屬巴西，另有63宗未分類。

行政長官林鄭月娥昨在行會前見傳媒，被問到隨着疫苗接種計劃開展，本港維持21天檢疫期會否落後於新加坡等周邊金融中心，她回應稱，本港持續有輸入個案於檢疫14天後確診，至今約有10宗，她明白目前檢疫措施非常嚴厲，亦對商務及其他人帶來生理及心理的壓力，會親自研究有否折衷方案，將檢疫期縮短或回復至14日。

明白措施令社區個案大減

惟需考慮其他人利益需要

林鄭續稱，如容許檢疫者早於21日離開檢疫中心或酒店，港府同時會有相關保障措施或醫學監察，確保病毒不會流入社區。她表示，明白現時措施令社區個案大減，但需要考慮其他人的利益和需要。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，部分由菲律賓抵港的個案驗出巴西變種病毒株；而英國的變種病毒，亦在來自英國、巴基斯坦的患者驗出，顯示變種病毒株已在各地流行。他又表示，本港居住環境不適合家居檢疫，暫未有折衷方案，如港府期望「清零」，目前不適宜放寬檢疫安排，若變種病毒在社區植根，一方面傳播力增強，另一方面則有可能影響疫苗接種成效。

URSUS群組多3宗 環境樣本陰性

昨日確診的本地個案，有一宗源頭不明，為前日初確的88歲退休翁；其餘3宗全屬URSUS Fitness群組，包括一名顧客及兩名密切接觸者，群組累計150人。政府前日到URSUS抽取11個環境樣本，包括冷氣濾網等，全部呈陰性。一名89歲老翁（第9066宗）昨離世，累計204宗死亡個案。

（疫情第四波）

相關字詞﹕許樹昌 林鄭月娥 新型冠狀病毒

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