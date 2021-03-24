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林鄭：如更多疫苗抵港 16歲以上可打 稱接種率不算差 聶德權：前日打針者僅上限一半

【明報專訊】本港有逾36萬人已接種首劑新冠病毒疫苗，佔16歲或以上600多萬市民的6%，特首林鄭月娥認為比率不算差，又稱會研究和爭取為已接種兩劑疫苗的市民提供方便的安排。被問到合資格接種群組何時擴至30歲以下，她說如再有更多疫苗供港，會開放予所有16歲或以上者接種。公務員事務局長聶德權則稱，前日接種人數僅佔處理能力約一半，目前很大空間做接種工作。

稱已打首劑者佔16歲以上6%

特首林鄭月娥昨被問到會否提供誘因以提高接種率，她表示已有36萬人接種，即16歲或以上600多萬名市民的6%，比率不算差，「但一定可以做得更好」。她認為保護自己健康是最大誘因，會研究和爭取為接種兩劑疫苗、已產生免疫力的市民提供方便的安排，當大比例市民接種兩劑疫苗產生免疫力，「接下來很多大家想見到的事，陸陸續續就會發生」。

被問會否提高誘因

林鄭：保護健康最大誘因

被問會否將合資格接種組群擴至30歲以下，林鄭表示政府會密切留意情况，「當有更多疫苗供應，如果多來一批科興或BioNTech疫苗，政府會開放予所有人（16歲或以上）接種」。她稱這安排將令接種更簡單，只要帶備身分證就可預約和接種。

公務員事務局長聶德權昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，最終目標是16歲或以上可接種疫苗，又形容「快㗎啦，快㗎啦」。聶表示，周一有2.5萬人接種首劑疫苗，但處理能力可做到5萬人，目前有很大空間去接種。

科興：兒童接種抗體水平較高

未經同行評審 未詳談不良反應

據路透社報道，科興醫學總監曾剛周一（22日）在一個會議上，公布科興疫苗針對3至17歲兒童的第1、2期臨牀研究數據，逾550名兒童已接種兩劑疫苗或安慰劑，顯示兒童打疫苗後可產生抗體，且抗體水平較18至59歲或年紀更大的人高。

報道引述曾剛說，3至11歲兒童接種低劑量疫苗就可產生理想水平的抗體，12至17歲則要接種中劑量，但研究未經同行評審，報道亦沒提及接種劑量及所產生抗體等數據。美聯社引述曾剛說，研究中有兩名分別3歲及6歲的兒童發高燒，其餘兒童有輕微徵狀，但未有相關不良反應詳情。

專家：溝針免疫反應光譜或較闊

至於接種不同平台的疫苗，即「溝針」，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在《在晴朗的一天出發》表示，「溝針」難招募幾萬人研究，一般招募幾百至幾千人，觀察他們與無「溝針」接種者的免疫反應異同。他又說，接種不同平台的疫苗後，產生的免疫反應的光譜可能較只接種一款疫苗闊。

就提高院舍接種率，何建議先鼓勵活動能力較高的院友接種，再收集其接種反應，如針口痛、發燒等，與以往接種流感疫苗的反應比較，他預期兩者數據相若，之後邀請已接種的院友分享經驗，料可在院舍達宣傳效果。

明報記者

（疫情第四波）

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