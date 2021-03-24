熊仔餅另一被告同一律師代表 控方指利益衝突 1人須另聘大狀

藝人阮民安、富商劉定成、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等人，昨均有到庭旁聽。散庭後，一批支持者在法院外向周柏鈞揮手，並大叫「我愛你呀熊仔餅！」、「加油呀！」等；周則揮手回應及以微弱聲線表示「多謝」。

未用輪椅可步行 支持者庭外打氣

本案兩名被告為周柏均（21歲）及胡子鍵（20歲），二人報稱學生，均准保釋外出。控罪指稱他們於前年11月11日，在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓在正當執行職務的警務人員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周柏均另被控於同日同地企圖從警員A的合法羈押下逃脫。

【案件編號：DCCC 475/20】

（反修例風暴）