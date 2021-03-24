港聞

港聞二

熊仔餅另一被告同一律師代表 控方指利益衝突 1人須另聘大狀

【明報專訊】前年11月11日「大三罷」期間，21歲學生周柏均（匿稱「熊仔餅」）在西灣河被交通警以實彈擊中腹部，一度命危。他與同日被捕的另一名學生事後被指企圖搶警槍，被控阻差辦公、企圖搶劫及企圖在合法羈押下逃脫等罪。案件昨在區域法院再提堂，早前因腸黏而一度入院的周柏均，身穿藍西裝步行到法庭應訊，未有再使用輪椅。兩人暫毋須答辯，案件押後至5月25日再訊，代表兩名被告的資深大律師駱應淦表示，收到控方文件，認為兩被告之間或有利益衝突，其中一人或需另聘律師團隊，申請將案件押後至 5 月 25 日再訊，其間兩人獲准繼續保釋。

藝人阮民安、富商劉定成、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等人，昨均有到庭旁聽。散庭後，一批支持者在法院外向周柏鈞揮手，並大叫「我愛你呀熊仔餅！」、「加油呀！」等；周則揮手回應及以微弱聲線表示「多謝」。

未用輪椅可步行 支持者庭外打氣

本案兩名被告為周柏均（21歲）及胡子鍵（20歲），二人報稱學生，均准保釋外出。控罪指稱他們於前年11月11日，在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓在正當執行職務的警務人員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周柏均另被控於同日同地企圖從警員A的合法羈押下逃脫。

【案件編號：DCCC 475/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕企圖在合法羈押下逃脫 阻差辦公 企圖襲警罪 大三罷 西灣河開槍 反修例運動

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