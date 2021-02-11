尹兆堅保釋被拒 怒喊「DOJ等天收」

律政司由高級檢控官羅天瑋代表，尹兆堅由大律師公會主席、資深大律師夏博義代表。聆訊歷時一個多小時，杜官聽畢控辯雙方陳辭後，拒絕批出保釋申請，將擇日頒布裁決理由。

尹兆堅昨早出庭時，向旁聽席的親友舉起敬禮及「V字」手勢，有親友揮手回應，尹的妻子及一對子女亦點頭示意。法院旁聽者不少，包括在同案獲准保釋的民主黨黃碧雲、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歐盟駐香港辦事處副辦事處主任韋理斯（Charles Whiteley）等。

林卓廷吳政亨保釋覆核周四聆訊

除了尹兆堅，另一被告徐子見上周五（19日）向高院申請保釋被拒。此外，初選案的其中4名被告將向高院申請保釋，包括岑子杰、梁國雄、毛孟靜以及鍾錦麟，高院下周一（29日）及下周三（31日）審理擔保申請。另外，林卓廷及吳政亨提出保釋覆核，將於本周四（25日）在西九龍裁判法院作聆訊。

尹兆堅親友表示，尹退庭後憤憤不平，說「我真係無做錯，佢哋唔好屈我，咁係唔會打低我㗎！」尹說法庭上見到很多黨友街坊到場支持，好感動；又稱有預感官司可能持續一兩年，籲大家都要撐住，並向親友說，「我日日祈禱，相信天主會幫助同守護我哋。」

【案件編號：HCCP141/21】

（35+大搜捕）