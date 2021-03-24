8人返港4未報平安 林鄭：依法辦事

稱3人主動表示不需要律師

8名返港的疑犯包括李宇軒、李子賢、鄭子豪、郭子麟、黃偉然、張俊富、嚴文謙和張銘裕，除了李宇軒，其餘7人早前已被控，有關案件昨提堂並押後再訊，他們目前在懲教所接受檢疫。據悉，直至昨晚，仍有4人家屬未接獲電話聯絡或與被扣押親人會面，至少3人主動表示不需要律師陪同。

「12港人關注組」昨晚發帖文，表示前日最早回港的李宇軒至今仍未能聯絡家屬，家人對此深感無奈及擔憂，促請當局不要再作不必要阻撓。成員鄒幸彤昨早回應傳媒查詢表示，因不希望影響法律程序，無法回答有無人不要律師。她又說，截至昨早11時許，暫有4人仍未能和家人通電話。而昨日最早回港的李宇軒至今仍未能聯絡家屬，家人對此深感無奈及擔憂。

疑犯之一的黃偉然，其母表示兒子前日返港，自己前日到上水警署，一直守候至昨凌晨1時許，曾向警方查詢但對方回答含糊，至昨午仍未能與兒子見面，心情混亂，盼能盡快與兒子見面或通話。

特首林鄭月娥昨早出席行會前見記者，被問到為何前日只得一名疑犯可致電家屬報平安，甚至有警員阻撓律師會見當事人，質疑疑犯基本權利被剝奪。林太回應稱，該8人本身是「逃犯」，在香港犯事後離港，不承擔法律責任，強調特區政府會依法辦事。她續稱，在拘留期間一定會維護個人應有的權利，但稱不適宜談論每宗個案，強調警方會依法辦事，「一定不會剝奪市民包括逃犯應享有的權利」。

警方昨回應查詢重申一向尊重被捕者的權利，稱他們受法律保障，會獲發羈留人士通知書，全面解釋他們享有的權利。

7人案件陸續提堂 隔離檢疫未應訊

除李宇軒外，其餘7人的案件昨分別在各級法院提堂，其中李子賢及鄭子豪的案件在區域法院提堂，兩人均有法律代表，但記者現場所見，兩人家屬沒有到場。控方表示，兩人於周一（22日）在深圳灣口岸被捕，因正接受強制檢疫而未能應訊，法官遂應控方要求將兩人的案件押後至4月8日再訊。

至於張俊富、張銘裕、嚴文謙、郭子麟及黃偉然的案件，昨亦分別在東區裁判法院、屯門裁判法院及粉嶺裁判法院提堂，5名被告由於亦須接受14天隔離檢疫未能到庭應訊，案件同被押後至3月31日再訊。據了解，下次提堂時，5人亦會因未完成檢疫而未能應訊，只因受法例所限須將案件定於下周再訊。