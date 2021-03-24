飛天南：吃燉蛋路過 揮棍沒打中人 稱叫人離開「唔想雙方衝突」 否認約鄧懷琛聚集

作供初時緊張 誤稱37歲

吳偉南作供初時表現緊張，宣誓時照讀紙上所寫的字句「本人，全名，謹以至誠……」，沒有讀出自己名字。後來被問及案發時的歲數，他誤答37歲，其代表律師笑稱「唔好咁緊張先，好明顯你唔係37歲」，吳更正是57歲，律師之後亦多次提點他「輕鬆啲，唔使太緊張」。

吳供稱，元朗十八鄉有五條村，各自有祠堂，他在五村之一的蔡屋村出生，不是原居民，37歲搬到錦田居住，但現時仍每星期回村3至4次，與村民聊天。他在案發時受聘於路政署外判商，負責司機及雜務。辯方稱，吳偉南面對的兩項控罪皆與被告鄧懷琛一同犯案，問是否認識鄧，吳偉南表示不認識，稱僅知他是附近村民，又否認相約鄧或其他村民當晚到英龍圍外聚集。

稱村民告知「有人入嚟拆祠堂」

吳稱，當天他早上下班後回家睡覺，睡至晚上約9點離家，駕車到元朗鳳群街光顧相熟的涼茶店，並與老闆兩夫婦一同吃飯。其後他又到附近燉蛋店吃燉蛋，買了外賣給家中的兩名子女便駕車回家。途中他經過英龍圍牌坊，見到有救護車，亦有村民和老人家聚集，另一邊則是穿不同顏色衣服的人在叫囂，他稱當時不知發生什麼事，以為是交通意外。

吳續說，他下車後在人群中見到人稱「Kitty姨」的村民，向他說「呢班人入嚟拆祠堂」。吳看見聚集的人手持雨傘及長條狀物，相信Kitty姨所言，他擔心有人會傷害村民，上前叫聚集群眾離開。辯方播放片段，指出吳當時用手指指向在場人，又向他們揚手，吳解釋他身旁有一名逾90歲的長者，他當時不斷向聚集的人說「走呀」。

片段顯示，村民與聚集者爭吵一輪後，聚集者轉身退回元朗站。吳表示，當時村民沒有人手持武器，只有一名老人家手持雨傘，但聚集者則高舉雨傘，向村民方向壓過來，場面混亂。吳表示，當時有人右手握住硬物向前出拳，他面部被擊中，鼻流血，感覺很痛，並跌倒在地上。他起身後看到旁邊有穿深色衣的人手持木棍，心理上感到威脅，於是將木棍搶過來。法官問他為何要「搶」，吳解釋是一時情急，他之後便一直持棍，「保護我自己，唔畀人再傷害到我」。

片段見揮棍攻擊倒地男子

吳偉南：憂遇襲叫他縮開腳

片段所見，吳曾向聚集者揮棍，一名頭戴橙色頭盔的男子倒地，吳亦對他揮棍攻擊。辯方問吳為何揮棍，吳稱對面的人群不斷投擲路牌等硬物，「我揮棍係想佢哋離開我身體」。至於為何向倒地男揮棍，吳聲稱因為倒地男的小腿「撠住」他的小腿，同時旁邊有人將雨傘伸前，他擔心再次受襲，於是邊揮棍邊說「縮開腳，縮開腳」，強調自己並沒有擊中倒地男。

6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基，其中吳偉南被控各一項暴動及串謀有意圖而傷人罪。聆訊今續。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、734/20】

明報記者

今天聆訊預告：

˙吳偉南繼續作供及接受控方盤問

˙辯方傳召3名辯方證人出庭作供，當中包括村民「Kitty姨」

（7.21襲擊案）