指無購相關館藏會議紀錄 容海恩要求管理局交代

希克藏品部分捐贈部分1.77億收購

「M+收藏政策」規定，購買或由捐贈或遺贈獲得的作品，需視乎收藏作品的購買價或公平市值，由不同級別的審批單位批核，其中價值50萬元或以下收藏，由「M+」行政總監審批；500萬元或以下收藏，由「M+」購藏委員會審批；5000萬元或以下收藏，由「M+」董事局審批；5000萬或以上收藏，由西九董事局審批。所有由「M+」行政總監及購藏委員會審批的收藏，必須提交書面說明；「M+」行政總監須每半年向「M+」董事局和西九董事局報告經其批准的收藏。

董事局成員：涉公帑 宜交代採購理據

有不具名的董事局成員表示，採購藝術品相對主觀，有貴有便宜，但由於涉及使用公帑，認為西九管理局有需要公開交代採購藝術品的理據。他說M+目的既然是要帶領城市的藝術發展，就要讓公眾認識採購程序，認為管理局可以用教育角度，向公眾講解藝術品價值、採購原則等。

立法會議員容海恩表示，知道艾未未的館藏是於2012至16年購入，但稱西九管理局沒有會議紀錄，亦沒有立法會文件交代館藏購買事宜，她正草擬電郵向西九管理局署任行政總裁馮程淑儀查詢，要求出示文件解釋當年為何購買該批藏品，以及交代購買日期及成本，並將電郵副本送至西九主席唐英年。

唐英年於2007至2011年任職政務司長，兼掌西九管理局，M+希克藏品是他在任期間商討購入（詳見另稿）。