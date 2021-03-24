藝術界：有港人不諳當代藝術 藝術不應迴避政治

艾未未「舉中指」作品共4件 包括美國白宮

容海恩指不雅：如何向小朋友解釋

翻看M+博物館網上公開的館藏，有近250件艾未未作品，有關「舉中指」的作品共有4件，皆為《透視研究》系列，除向天安門外，亦有向名畫《蒙羅麗莎的微笑》、瑞士伯恩聯邦議會大廈以及美國白宮豎中指，系列作品出處標為「M+希克藏品精選」，備註「捐贈」。

立法會議員容海恩上周向林鄭月娥投訴博物館內有展品散播「對國家仇恨」。容海恩昨接受查詢表示，向特首提問「已醞釀了很久」，認為除艾未未有關作品，展品中亦有裸露身體「敏感」藝術品。被問到艾未未作品除天安門外，亦有向其他建築物舉中指，容稱該系列所有作品「不雅」：「如何向小朋友解釋舉中指這行為？貶低了香港。」

陳錦成：違法否法庭判定 勿扼殺討論空間

藝發局視覺藝術小組主席陳錦成認為，政治元素是藝術創作一部分，當代藝術亦有不少政治表達，「是討論時代，同時代脈絡息息相關的」，認為不應因政治元素就「縮埋」。至於「違法」問題，陳認為香港屬法治社會，應由法院判定，又說香港長時間奉行理性討論，「不是訴諸一見到懷疑什麼就要驚、不討論，不應扼殺理性討論的空間」。

有不願具名的西九董事局成員稱，不特別欣賞艾未未的作品，但亦不應只抽艾未未單一作品批評，認為其系列「不是針對中國」；又稱艾未未在中國當代藝術界有重要地位，反問「如果M+館藏舉辦中國當代藝術展，但特別地只是沒有他的作品，大家覺得如何？」