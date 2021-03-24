遭狙擊藏品 唐英年、林瑞麟、林鄭經手

唐英年掌首屆管理局期間商討購入

現為政協常委的唐英年，2007至2011年出任政務司長，兼掌西九管理局首屆董事局主席。M+希克藏品是他任內商討購入，其後唐英年辭職選特首，由林瑞麟接任司長及西九主席。

2012年6月，林瑞麟接受收藏家烏利‧希克（Uli Sigg）捐贈近1500件藏品，當時稱保守估計價值約13億元。其時政府介紹，作品出自「著名當代藝術家，包括艾未未……」；林當時又稱，這批中國藝術珍藏，反映中國四個現代化和改革開放政策。其後林鄭月娥任司長及西九主席，2016年2月主持M+希克藏品展覽開幕禮，並感謝希克對西九的支持。

林鄭主持開幕禮 感謝捐贈者支持

西九管理局行政總裁一職則頻繁「換人」，先後歷經3名外籍行政總裁，至去年12月7日借調政務官出身的馮程淑儀，出任署理行政總裁，為期約6個月。

管理局於2010年先委任來自英國、倫敦巴比肯藝術中心前藝術總監謝卓飛為行政總裁，謝卓飛上任5個多月後，以健康理由辭任，然而辭任個多月後即答應出任英國文化協會藝術總監，當時引起極大抨擊。

2011年7月，西九管理局委任來自澳洲、英國倫敦南岸中心前總監連納智為行政總裁，他其後同樣以健康理由，提早於2015年8月離任。管理局宣布委任政務官出身的栢志高接任行政總裁，但去年9月宣布，栢志高要提早離任。