港聞

港聞一

遭狙擊藏品 唐英年、林瑞麟、林鄭經手

【明報專訊】西九文化區管理局2008年成立以來，董事局主席一職均由特首委任政務司長兼任，至2017年才打破慣例。近日遭建制狙擊的M+希克藏品，即包括艾末未的作品，前後有3名時任司長經手，先有唐英年，後是林瑞麟及林鄭月娥。

唐英年掌首屆管理局期間商討購入

現為政協常委的唐英年，2007至2011年出任政務司長，兼掌西九管理局首屆董事局主席。M+希克藏品是他任內商討購入，其後唐英年辭職選特首，由林瑞麟接任司長及西九主席。

2012年6月，林瑞麟接受收藏家烏利‧希克（Uli Sigg）捐贈近1500件藏品，當時稱保守估計價值約13億元。其時政府介紹，作品出自「著名當代藝術家，包括艾未未……」；林當時又稱，這批中國藝術珍藏，反映中國四個現代化和改革開放政策。其後林鄭月娥任司長及西九主席，2016年2月主持M+希克藏品展覽開幕禮，並感謝希克對西九的支持。

林鄭主持開幕禮 感謝捐贈者支持

西九管理局行政總裁一職則頻繁「換人」，先後歷經3名外籍行政總裁，至去年12月7日借調政務官出身的馮程淑儀，出任署理行政總裁，為期約6個月。

管理局於2010年先委任來自英國、倫敦巴比肯藝術中心前藝術總監謝卓飛為行政總裁，謝卓飛上任5個多月後，以健康理由辭任，然而辭任個多月後即答應出任英國文化協會藝術總監，當時引起極大抨擊。

2011年7月，西九管理局委任來自澳洲、英國倫敦南岸中心前總監連納智為行政總裁，他其後同樣以健康理由，提早於2015年8月離任。管理局宣布委任政務官出身的栢志高接任行政總裁，但去年9月宣布，栢志高要提早離任。

上 / 下一篇新聞

M+館藏爭議 林鄭：信唐英年處理好 消息：從未擬展出艾未未「舉中指」作品
M+館藏爭議 林鄭：信唐英年處理好 消息：從未擬展出艾未未「舉中指」作品
藝術界：有港人不諳當代藝術 藝術不應迴避政治
藝術界：有港人不諳當代藝術 藝術不應迴避政治
指無購相關館藏會議紀錄 容海恩要求管理局交代
指無購相關館藏會議紀錄 容海恩要求管理局交代
飛天南：吃燉蛋路過 揮棍沒打中人 稱叫人離開「唔想雙方衝突」 否認約鄧懷琛聚集
飛天南：吃燉蛋路過 揮棍沒打中人 稱叫人離開「唔想雙方衝突」 否認約鄧懷琛聚集
官拒藍店匿名作供 辯方證人終不出庭
官拒藍店匿名作供 辯方證人終不出庭
8人返港4未報平安 林鄭：依法辦事
8人返港4未報平安 林鄭：依法辦事
尹兆堅保釋被拒 怒喊「DOJ等天收」
尹兆堅保釋被拒 怒喊「DOJ等天收」
公僕控襲警 辯方質疑警口供不同記事冊
公僕控襲警 辯方質疑警口供不同記事冊
熊仔餅另一被告同一律師代表 控方指利益衝突 1人須另聘大狀
熊仔餅另一被告同一律師代表 控方指利益衝突 1人須另聘大狀
林鄭：如更多疫苗抵港 16歲以上可打 稱接種率不算差 聶德權：前日打針者僅上限一半
林鄭：如更多疫苗抵港 16歲以上可打 稱接種率不算差 聶德權：前日打針者僅上限一半
林鄭研縮檢疫期 許樹昌：「邊防」不可鬆
林鄭研縮檢疫期 許樹昌：「邊防」不可鬆
換氣量無標準 健身室冀財政技術支援改裝
換氣量無標準 健身室冀財政技術支援改裝
美婦產科學會：孕婦可接種疫苗
美婦產科學會：孕婦可接種疫苗
首劑接種破40萬 兩送院者不聽勸出院
首劑接種破40萬 兩送院者不聽勸出院
指科興「聲譽不好」 私醫被DQ打疫苗
指科興「聲譽不好」 私醫被DQ打疫苗
染疫6周內做手術 死亡風險高2.5倍
染疫6周內做手術 死亡風險高2.5倍
涉製大麻朱古力 演員吳耀漢女兒被捕 村屋房間設大麻種植場 海關檢13棵
涉製大麻朱古力 演員吳耀漢女兒被捕 村屋房間設大麻種植場 海關檢13棵
面交比特幣受騙 事主失385萬現金
面交比特幣受騙 事主失385萬現金
虐斃案父稱妻指示拋女兒頭撞天花
虐斃案父稱妻指示拋女兒頭撞天花
少年約會時遭圍毆及擄上的士 公路下車脫險 3少年被擒
少年約會時遭圍毆及擄上的士 公路下車脫險 3少年被擒
涉勸阻強姦案事主作供 師爺裝修工否認妨礙司法受審
涉勸阻強姦案事主作供 師爺裝修工否認妨礙司法受審
改選制 林鄭料立會密集開會審議 指無全面落實一國兩制「弊之源」 斥高位者20年來「見而不理」
改選制 林鄭料立會密集開會審議 指無全面落實一國兩制「弊之源」 斥高位者20年來「見而不理」
天文台料6月前入風季 今年8個風「正常至偏多」
天文台料6月前入風季 今年8個風「正常至偏多」
羅致光：失業率見頂可能性高
羅致光：失業率見頂可能性高
婦保鮮紙綁貓 涉虐畜被捕
婦保鮮紙綁貓 涉虐畜被捕
城大HK Tech 300 目標3年助學生校友設300間初創
城大HK Tech 300 目標3年助學生校友設300間初創
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】石牆花急徵40g M&M's朱古力 轉新包裝停售 懲教未改認可清單
【Emily】石牆花急徵40g M&M's朱古力 轉新包裝停售 懲教未改認可清單
【Emily】海報設計賽得獎作 小學生畫紅旗：守法從我做起
【Emily】海報設計賽得獎作 小學生畫紅旗：守法從我做起
【Emily】怪樹塞糞渠 市建局幫居民重光廁所
【Emily】怪樹塞糞渠 市建局幫居民重光廁所
【Emily】中學立志做議員 余德寶預告會宣誓
【Emily】中學立志做議員 余德寶預告會宣誓
【Emily】陸頌雄走去洗廁所 甩漏多認失禮
【Emily】陸頌雄走去洗廁所 甩漏多認失禮