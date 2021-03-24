M+館藏爭議 林鄭：信唐英年處理好 消息：從未擬展出艾未未「舉中指」作品

林鄭：如違國安法條文會嚴肅處理

唐英年：會秉持法律 專業策展

《大公報》昨以頭版及二版，報道M+館藏問題，質疑購買館藏金額過高，程序未有完善規管。特首林鄭月娥昨被問到事件時表示，香港文化藝術把握中西文化薈萃的優勢，中央亦支持香港發展為中外文化交流的中心。她表示，如有文化工作違反國安法條文，要嚴肅認真處理，西九管理局主席唐英年是政協常委，對他「百分之百信任」，相信他能將工作處理好。

唐英年亦發聲明表示西九管理局會秉持法律，遵守基本法、香港特區法律和港區國安法，又表示M+籌劃年底的開幕展覽時亦會嚴守法律，並以專業、客觀和持平的態度策展。

局方循兒童不宜角度 研處理網頁裸露相片

西九管理局消息人士表示，M+正籌備今年底開館，已就M+希克藏品初步揀選了將展出的作品，當中不包括艾未未作品《透視研究︰天安門》。他強調，「同事一早決定不展出，並不是因為今次爭議而不展出」，稱M+同事以專業判斷、按作品時期作為展出原則，沒有挑戰中央權威的意圖。

至於現時M+網頁上展示的艾未未作品，以及一些含裸露藝術品引起爭議，消息人士解釋，把Ｍ+數以千計藏品的相片上載於網頁，是回應早年立法會要求提高館藏透明度的措施，但考慮到一些藝術品可能對一般市民或兒童不宜，局方正考慮把網頁上一些涉裸露或不雅的作品相片，作專業方法處理；被問及是否「打格」，消息人士重申會用專業方法，並稱有關作品仍會作實物展出，屆時會根據博物館慣常做法處理，例如把展品放在特定區域，並於旁邊貼出告示提醒。

至於希克藏品被批評佔據一個專門展館，該消息人士解釋，全球博物館都有為捐贈者設立專館的慣例，如康文署設永久的徐展堂展廳；又表示根據協議，M+希克專館專門展出其藏品只為期3年，3年後可在館內展出其他藝術家的展品，而M+全館亦有多個展廳展出其他收藏家或藝術家的展品，如地下就有香港本地當代藝術家作品的展館。

管理局成員：

政治對立環境 更有必要展示「不站邊」作品

對於Ｍ+館藏引起爭議，有不具名的管理局董事局成員認為，是始於一些基建於事實錯誤、毫無根據的推測。另一不願具名的董事局成員亦表示，M+屬世界級博物館，不能單以一兩件展品作出評價；又認為香港在今天政治對立環境下，M+更有必要展示、不為某一立場站邊」的作品。他並指出，西九有故宮文化博物館展示中國文化，M+作為當代藝術博物館的特色作平衡，展示香港中西文化交匯，又認為如有人就個別展品作政治批評，「只顯示香港社會要接納一個世界級的博物館，仍有點距離」。

該成員表示，藝術品價格相對主觀，難以評論個別藝術品價格是否過高或過低，但認同有關開支屬公帑，管理局應就蒐購展品加強透明度，「可用教育角度，向公眾和議員多講解藝術品價值、採購原則等等，真正讓市民懂得欣賞當代藝術品的價值」。

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