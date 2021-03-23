【Emily】邵家臻探望：逆境下楊岳橋意志仍強

阿臻話AY已適應還押生活，起牀會拉筋，並鍛煉身體，佢做掌上壓嘅方式已經可以做超過100下。阿臻話希望AY重見天日之時可以練出腹肌。超雄話，臨走前AY向佢哋飛吻，形容AY「已經化身成了希臘神話中的西西弗斯，「他笑得燦爛！他跳（調）皮！他有愛！他依然是AY！」

范國威同長毛放風一齊拉筋

已辭任區議員嘅范國威（Gary）就透過小編喺facebook上載圖畫，描述3月13日放風時，長毛梁國雄帶咗一本《痠痛拉筋解剖書》出嚟，叫佢跟住本書一齊練習，完成動作後一身大汗，佢希望拉筋有助長毛紓緩腰部痠痛。

同還押嘅胡志偉就透過民主黨發放信件，感謝寄信畀佢嘅朋友。志偉話來信有長有短，有交淺言深，有相識多年甚至素未謀面。信中佢話「黎明前的黑暗必然將人壓迫得透不過氣，而且漫長，卻也是對我們信念的最大考驗」，並表明「牢籠只能困著我們的軀體，鎖不住我們的意志」，又話牆內嘅人都以堅強態度應對，唔會被擊倒，希望「牆外的便要比我們更強大」。