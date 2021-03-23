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2021年3月23日星期二
港聞二
林正財：院友訪客同接種 或允探訪 聶德權：打兩劑後兩周 可享便利措施
專家：長者打第二劑 免疫反應較強
林鄭打第二劑科興 斥有醫護污衊國產疫苗
接種BioNTech 27歲男癲癇發作
港大發現肺受損原理 助研發治療新冠藥物
URSUS近零換氣疑釀爆疫 業界憂政府增鮮風要求
初確八旬翁曾訪藍田潮福 4天3食客染疫
虐斃案父認藤條體罰 稱妻更激 曾勸妻勿打
6白衣人暴動表證成立 「飛天南」今自辯
私家車失控越3線捱撞 無表面傷司機不治
涉向報案人及疑犯索名牌折扣 女警控5罪
設計師認黃大仙暴動囚45月 官：2019暴動事件「史無前例」 須阻嚇
涉拍飛虎觀察理大位置 無業男控阻差 警員認被告沒造成阻礙
被指阻差拒捕 浸大編委撤控
旅發局料本年960萬旅客訪港 高峰15％
海洋公園港人優惠 周一至四成人198元入場
海關首破冒牌古著 檢9300件拘店東店員
助威院診治新症清龍 中大醫院料第三季推
4手術室下月啟用 復活節前公布40項定價
前冠軍騎師陳柏鴻 追舊愛聯名單位業權
蒙面法終極上訴 泛民毋須付政府訟費
尊子漫畫
【Emily】打針議員禁拍攝等候區自拍 合照聶德權話誤會：為宣傳接種可拍攝
【Emily】歐盟辦事處「綠色」帖文提「明日大嶼」捱轟
【Emily】邵家臻探望：逆境下楊岳橋意志仍強
【Emily】經泰過冷河由英回港 畢東尼昨返議辦
【Emily】要搵地方畀新增20議員 立會擬租商廈政府合署
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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