港聞

港聞二

前冠軍騎師陳柏鴻 追舊愛聯名單位業權

【明報專訊】因遭廉署調查而被吊銷練馬師牌照、外號「草蜢」的前香港冠軍騎師陳柏鴻，4年前入稟高等法院，向前同居女友追討聯名單位的業權，案件昨在高等法院開審。陳柏鴻稱，單位雖是聯名，但款項是由陳自行付清；但前女友一方則稱，聯名只為了借陳的名義，好讓銀行順利批出按揭，陳無實質業權。

原告為陳柏鴻，被告為姜麗娜。陳柏鴻昨出庭作供時稱，他在1979年認識姜麗娜，1981年成為戀人，翌年開始同居生活，1985年他與姜兩人一同看樓盤，並以聯名方式購入何文田碧佳閣的單位，供款由陳獨自支付。

雙方互指對方無供款

被告一方向陳柏鴻指出，姜麗娜是自行購買碧佳閣單位，樓宇供款、約13萬多的訂金、差餉等所有費用均是由她自行支付，單位會是聯名只因姜沒有工作及收入證明，需依靠陳的名義令銀行批出按揭，事實上陳沒有實際業權；陳不同意，稱「佢（姜麗娜）都無錢供」。

被告一方隨後向陳展示一份臨時買賣合約，並指出合約上的業主姓名只有姜一人的名字及簽署，質疑陳從未擁有或有意圖購買該單位，惟陳解釋，臨時買賣合約毋須所有業主簽署，當天或只是自己未有時間到場簽署，才委託姜簽署。被告方又稱，陳柏鴻一直沒交出1985至1991年間的供款轉帳紀錄，質疑他其實從未有供款。陳只多次回應「我好多個戶口，我唔記得咗」。

陳柏鴻於1976年成為見習騎師，在1986至1987年馬季勝出女皇盃並取得冠軍騎師，1990年掛靴，兩年後成為練馬師，1997年捲入廉署調查而褫奪練馬師牌照後，便退出香港馬壇。案件今續。

【案件編號：HCA 1158/17】

相關字詞﹕高等法院 業權紛爭 練馬師 騎師

上 / 下一篇新聞

林正財：院友訪客同接種 或允探訪 聶德權：打兩劑後兩周 可享便利措施
林正財：院友訪客同接種 或允探訪 聶德權：打兩劑後兩周 可享便利措施
專家：長者打第二劑 免疫反應較強
專家：長者打第二劑 免疫反應較強
林鄭打第二劑科興 斥有醫護污衊國產疫苗
林鄭打第二劑科興 斥有醫護污衊國產疫苗
接種BioNTech 27歲男癲癇發作
接種BioNTech 27歲男癲癇發作
港大發現肺受損原理 助研發治療新冠藥物
港大發現肺受損原理 助研發治療新冠藥物
URSUS近零換氣疑釀爆疫 業界憂政府增鮮風要求
URSUS近零換氣疑釀爆疫 業界憂政府增鮮風要求
初確八旬翁曾訪藍田潮福 4天3食客染疫
初確八旬翁曾訪藍田潮福 4天3食客染疫
虐斃案父認藤條體罰 稱妻更激 曾勸妻勿打
虐斃案父認藤條體罰 稱妻更激 曾勸妻勿打
6白衣人暴動表證成立 「飛天南」今自辯
6白衣人暴動表證成立 「飛天南」今自辯
私家車失控越3線捱撞 無表面傷司機不治
私家車失控越3線捱撞 無表面傷司機不治
涉向報案人及疑犯索名牌折扣 女警控5罪
涉向報案人及疑犯索名牌折扣 女警控5罪
設計師認黃大仙暴動囚45月 官：2019暴動事件「史無前例」 須阻嚇
設計師認黃大仙暴動囚45月 官：2019暴動事件「史無前例」 須阻嚇
涉拍飛虎觀察理大位置 無業男控阻差 警員認被告沒造成阻礙
涉拍飛虎觀察理大位置 無業男控阻差 警員認被告沒造成阻礙
被指阻差拒捕 浸大編委撤控
被指阻差拒捕 浸大編委撤控
旅發局料本年960萬旅客訪港 高峰15％
旅發局料本年960萬旅客訪港 高峰15％
海洋公園港人優惠 周一至四成人198元入場
海洋公園港人優惠 周一至四成人198元入場
海關首破冒牌古著 檢9300件拘店東店員
海關首破冒牌古著 檢9300件拘店東店員
助威院診治新症清龍 中大醫院料第三季推
助威院診治新症清龍 中大醫院料第三季推
4手術室下月啟用 復活節前公布40項定價
4手術室下月啟用 復活節前公布40項定價
蒙面法終極上訴 泛民毋須付政府訟費
蒙面法終極上訴 泛民毋須付政府訟費
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】打針議員禁拍攝等候區自拍 合照聶德權話誤會：為宣傳接種可拍攝
【Emily】打針議員禁拍攝等候區自拍 合照聶德權話誤會：為宣傳接種可拍攝
【Emily】歐盟辦事處「綠色」帖文提「明日大嶼」捱轟
【Emily】歐盟辦事處「綠色」帖文提「明日大嶼」捱轟
【Emily】邵家臻探望：逆境下楊岳橋意志仍強
【Emily】邵家臻探望：逆境下楊岳橋意志仍強
【Emily】經泰過冷河由英回港 畢東尼昨返議辦
【Emily】經泰過冷河由英回港 畢東尼昨返議辦
【Emily】要搵地方畀新增20議員 立會擬租商廈政府合署
【Emily】要搵地方畀新增20議員 立會擬租商廈政府合署