前冠軍騎師陳柏鴻 追舊愛聯名單位業權

原告為陳柏鴻，被告為姜麗娜。陳柏鴻昨出庭作供時稱，他在1979年認識姜麗娜，1981年成為戀人，翌年開始同居生活，1985年他與姜兩人一同看樓盤，並以聯名方式購入何文田碧佳閣的單位，供款由陳獨自支付。

雙方互指對方無供款

被告一方向陳柏鴻指出，姜麗娜是自行購買碧佳閣單位，樓宇供款、約13萬多的訂金、差餉等所有費用均是由她自行支付，單位會是聯名只因姜沒有工作及收入證明，需依靠陳的名義令銀行批出按揭，事實上陳沒有實際業權；陳不同意，稱「佢（姜麗娜）都無錢供」。

被告一方隨後向陳展示一份臨時買賣合約，並指出合約上的業主姓名只有姜一人的名字及簽署，質疑陳從未擁有或有意圖購買該單位，惟陳解釋，臨時買賣合約毋須所有業主簽署，當天或只是自己未有時間到場簽署，才委託姜簽署。被告方又稱，陳柏鴻一直沒交出1985至1991年間的供款轉帳紀錄，質疑他其實從未有供款。陳只多次回應「我好多個戶口，我唔記得咗」。

陳柏鴻於1976年成為見習騎師，在1986至1987年馬季勝出女皇盃並取得冠軍騎師，1990年掛靴，兩年後成為練馬師，1997年捲入廉署調查而褫奪練馬師牌照後，便退出香港馬壇。案件今續。

【案件編號：HCA 1158/17】