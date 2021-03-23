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4手術室下月啟用 復活節前公布40項定價

【明報專訊】中文大學醫院試業逾2個月，即將在4月提供手術服務。中大醫院行政總裁馮康接受本報專訪稱，4月會啟用4間手術室，預計復活節前公布約40項手術的定價收費，包括割膽、換關節及腸癌等手術，同時增設兩張深切治療病牀；而醫院10月會開始提供婦產科分娩服務及24小時急症門診。

病牀增至87張 兩屬深切治療

馮康表示，首兩個月是試業階段，只提供有限度服務，以便測試資訊科技系統運作，「好多系統加喺一齊」，希望試行暢順，達到「無紙化」智慧醫療。

現時中大醫院只提供20張病牀，他透露至4月醫院病牀會增開至87張，並啟用4間手術室，主要做中小型手術，而加開的病牀當中有兩張屬深切治療病牀，為手術服務作備用。

他預計，在復活節假期之前會公布約40項手術的定價收費，例如割膽、換關節、腸癌手術等，定價收費屬入住標準4人病房的服務費，並會分兩級病情計算手術定價收費。至於兩級病情的手術收費相差多少，馮康未有詳細說明，但稱差額不會相差數十個百分點。

他說，若入住單人或雙人私家病房則要逐項收費，但不會「逐嚿棉花收錢」。另外，普通科門診4月亦會延長至開放10小時。

7月開放心臟科及泌尿科中心 10月設急症門診

馮康續稱，醫院在7月將開放多個醫療中心，包括心臟科中心及泌尿科中心，而普通科門診加開至16小時；10月則開放婦產科，提供分娩服務，並將普通科門診延長至開放24小時，成為急症門診。

他形容服務不是「Big Bang（大爆炸）咁樣開晒」，而是每3個月逐步開放，人手都按計劃增加，手術室數目會按需求增加。人手方面，3月初有350名員工，預計6月增至500人，半數為臨牀醫療人員。

指多私院逐項收費 自願醫保作用不大

被問及自願醫保推動市民使用私營醫療的意欲，馮康認為很多私院仍是逐項收費（fee-for-service），自願醫保作用不大，「最crucial（重要） 你能唔能夠吸引到人買自願醫保，（令佢哋放心）唔使再去公院？如果私院無好嘅控制成本機制，都好困難」。他說，中大醫院成立目的之一，是利用定價收費，在保險方面帶來改變。

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