助威院診治新症清龍 中大醫院料第三季推

明報記者 丘萃瑩

消息：內、外、耳鼻喉科或是試點

政府早前修訂批地契約以批准興建中大醫院時，中大醫院承諾五成住院病牀日數以定價收費，逐步升至七成；並在醫院運作的第五年起，每年接收醫管局最多1.76萬個專科門診新症及6600宗新日間手術個案。

中大醫院行政總裁馮康接受本報專訪說，預計今年第三季開展協助公營醫療計劃，主要協助處理專科門診穩定新症病人及做日間手術，病人在第二季時可預約服務。院方及醫管局初步決定先在同區威爾斯醫院試行計劃，再擴至其他醫院及其他聯網。

兩合作形式 醫局倡中大醫生赴威院睇症

合作形式有兩個方案，其一是病人前往中大醫院看症或做手術，其二是中大醫院派醫生前往公立醫院協助看症。馮康稱，醫管局建議中大醫院醫生到威院的李嘉誠專科診所協助處理內科穩定新症病人，因內科病人病情較複雜，或牽涉其他長期病患，由該院醫生到診所協助睇症，方便病人。

年看1.7萬症「幫吓手」 料難解輪候問題

馮康指出，「醫管局最大問題是穩定新症，無了期等，以年計算」，「有幾大（幫助）效果我都唔清楚，我哋都唔係咁多醫生，一年都睇1.7萬新症，點幫到醫管局處理輪候時間呢？我諗都係幫唔到佢哋解決問題，幫吓手！」他解釋，醫管局專科門診規定要由已獲取專科資格的醫生看新症，若由中大醫院的專科醫生為新症制訂治療方案（Treatment plan），則病人返公院覆診就可由其他醫生處理。

威爾斯醫院屬新界東聯網，該院的內科穩定新症病人去年最長要等133周（逾兩年半）才可就診，時間之長在七大聯網中排第二；耳鼻喉科最長亦要排92周，接近兩年（見圖）。

病人組織：好的嘗試 醫局：或擴至其他聯網

關注病人權益的社協社區組織幹事彭鴻昌認為，上述計劃是「好的嘗試」，以往公私營協作只能處理覆診病人，未能解決新症病人輪候時間長的問題。彭又說，中大醫院承諾日後每年處理1.7萬宗新症，數目仍偏少，估計幫助不大，似是「保險機制」，提早診斷輪候的新症病人病情有否惡化。

醫管局回覆查詢稱，醫管局正與中大醫院商議合作詳情，進展良好，目標協助醫管局專科門診服務，以及轉介日間手術個案到中大醫院，初步構思以新界東醫院聯網為試點，待運作暢順後考慮擴展至其他聯網。