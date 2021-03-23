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海關首破冒牌古著 檢9300件拘店東店員

【明報專訊】海關日前破獲歷來首宗冒牌「古著」案件，檢獲約9300件冒牌古著及40個冒牌手袋，市值532萬元，並拘捕兩名男女，包括旺角一間古著店男店東。

海關版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝表示，海關本月12日於落馬洲管制站根據風險管理抽查一輛貨車，發現車上有兩批分別來自泰國及阿拉伯聯合酋長國的速遞郵包，關員打開郵包檢驗，發現內有75件冒牌古著及40個冒牌手袋，總值約6萬元。

另檢冒牌手袋 合共市值532萬

海關調查後，上周二（16日）突擊搜查一間位於旺角的樓上古著店及其位於荃灣的4000平方呎倉庫，再檢獲共9200件冒牌古著，市值約526萬元，並拘捕古著店的23歲男店東及22歲女售貨員，二人目前獲准保釋候查。

司徒志輝表示，近年有市民愛好20至30年前生產、被稱為「古著」的舊款衣服，有不法商人把冒牌貨混在真貨中掩飾出售。

案中古著公司主要從泰國、巴基斯坦、日本及韓國等亞洲地區取貨，當中包括冒牌貨，貨物送抵倉庫後，該公司會篩選、清洗及翻新古著，再售予本地客人，每件衛衣索價500至700元不等，外套則售1500至3500元不等，其中價錢最貴的是一件3500元的外套。

由於案中檢獲的款式多已停產，海關以近似款式的真貨類比後，發現該批冒牌貨的價錢約為真貨的三至八成。

相關字詞﹕冒牌貨 海關

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