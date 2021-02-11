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旅發局料本年960萬旅客訪港 高峰15％

【明報專訊】旅遊發展局在新冠病毒疫情期間舉辦不少線上活動，總幹事程鼎一表示「2021香港除夕倒數」製作3分鐘短片連同轉播花費900萬元，有議員表示有關花費根本無需要，又認為局方未與業界共渡時艱。旅發局預計，今年訪港旅客約960萬人次，旅遊業工會料即使下半年通關，亦未必惠及旅行社，料業界將再有400至500人失業。

倒數片900萬製作被斥不值

程鼎一：宣傳效益達6000萬

立法會經濟事務委員會昨討論旅發局2021至2022年度工作計劃，程鼎一透露「2021香港除夕倒數」短片製作及轉播花費900萬元，熱血公民鄭松泰形容該模擬片段屬「不誠實使用電腦呃外國人」，又表示花錢製作數分鐘模擬煙花片段不如「播亞視嗰條（舊倒數）片」。程回應該片段獲110個媒體報道，宣傳效益達6000萬元，逾500多萬人收看，「我覺得這投資非常值得」。

旅遊界姚思榮問及旅發局有何節流措施，程鼎一表示去年起暫停招聘，現有9%人手空缺，現職員工凍薪，高層放棄8%至10%的浮動薪金。姚會後表示，旅發局節流措施只是「叫做啲嘢」，根本算不上與業界共渡時艱，對比旅遊業議會要裁員，兩者相距太大；又表示毋須以「除夕倒數活動」維持香港國際正面形象。

此外，旅發局提交立法會文件顯示，最樂觀估算全年訪港旅客約960萬人次，是2018年旅客訪港高峰期的15%，估計未來3至6個月難全面恢復跨境往來，今年第三季、第四季才有較多主要市場的旅客到訪。

旅業界憂添逾400人失業

香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺稱，即使今年底開關，估計初期是商務客、探親客或自由行旅客，難惠及旅行社；又說現時旅行社涉1.4萬名員工，料將再有400至500人失業。他稱工會昨去信商務及經濟發展局，表示旅發局2020至2021年度用剩約7億元歸還政府，冀政府將這筆款項用於援助旅遊業從業員。

旅遊事務署回覆，旅發局用剩餘款稍後將全數歸還庫房；而今年首兩個月有11間旅行代理商因牌照到期而無申請續期或被撤銷牌照。

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