涉拍飛虎觀察理大位置 無業男控阻差 警員認被告沒造成阻礙

取位博物館 警不同意行動早已曝光

被告陳志華（43歲），被控於2019年11月17日在尖沙嘴漆咸道香港歷史博物館內阻撓正當執行職務的警務人員，即警員A。控方早前就其中4名警員證人申請匿名令獲批，他們獲准在屏風後作供。

飛虎隊隊員警員A供稱，當日下午3時10分，奉命到理大附近的歷史博物館觀察暢運道近科學館道一帶，並由博物館保安帶路到3樓的6號梯觀察，一名半禿頭的中年便裝男職員，即本案被告及後到場協助，A擔心玻璃面積太大會被發現，被告則稱玻璃是茶色，外面不能看到館內。

A續稱，被告應他要求帶他到景觀更好的2樓5號梯觀察，惟於下午3時45分接到通訊機通知，稱館內的觀察點已曝光，「被人影咗相喺網上瘋傳」，同時博物館職員指有人於停車場撬開閘門，於是警長C要求隊員即時撤離。他及後發現兩張照片拍到的是他本人。

A在盤問下稱，當日與隊員乘裝甲車倒後入博物館門口，盡量減少暴露於公眾空間的時間，承認「架車咁大，去到邊度都會有人報道我哋嘅行蹤」，但否認行動早已曝光。聆訊今續。

【案件編號：KCCC 1122/20】

（反修例風暴）