設計師認黃大仙暴動囚45月 官：2019暴動事件「史無前例」 須阻嚇

被告李澤霖（33歲）承認於前年8月5日在黃大仙龍翔道與其他不知名的人參與暴動。法官陳廣池判刑時引述辯方早前呈上的求情信，其中被告妻子認為被告是一個對自己關懷備至的「終身好伴侶」，而被告父親在求情書中寫道犯法受罰屬合理，「但天下又有哪個父母忍心看自己兒女受牢獄之苦？」

官稱被告犯案家庭親友同承擔

陳官稱，被告犯案並非「一人當」，而是家庭親友一同承擔；本案對被告而言是「人生轉捩點」，對家人是「悲劇」，若被告確真誠向所有人道歉，是有悔疚的表現。

陳官又指在法庭提問下，辯方早前同意2019年的暴動程度，在闊度及深度都較2016年更深更廣。案發時被告在示威者前線向警方投磚及圖反擲催淚彈殼等，對其他示威者「有帶頭及示範的作用」，但無證據顯示被告有份策劃事件，故以監禁5年半為量刑起點，考慮被告在開審前認罪及有家人支持下，最終扣減刑期至監禁45個月。

21歲學生認暴動 獲不起訴兩罪

另外，21歲男學生蔡子聰前年8月25日在深水埗警署涉參與非法集結時被捕，警誡下道出自己於當日下午曾在荃灣參與示威，其間用激光筆照射警方，昨在區域法院承認一項暴動罪，另外牽涉深水埗的非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，獲留檔法庭不予起訴；被告另須還押至3月31日，待法官看畢案發片段始判刑。

案情指出，當日「荃葵青遊行」完結後，約下午4時，約1000名示威者在楊屋道聚集，警方設立防線對峙，不久後有一群手持雨傘、鐵通、自製盾牌等物品的黑衣示威者出現，向警方防線推進，先後向警方投擲磚頭、雞蛋、汽油彈等，同時附近行人天橋有人用藍色及綠色激光照射警方，事件到晚上約8時平息。

此外，晚上在深水埗警署附近亦有人集結，警方於10時清場時，在四散人群中拘捕被告，在他身上搜出兩支激光筆、頭盔、防毒面罩等裝備。被告在警誡下和盤托出當日行蹤，承認曾參與荃灣一帶的示威。

【案件編號：DCCC 933/19、835/20】

明報記者

（反修例風暴）