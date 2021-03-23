涉向報案人及疑犯索名牌折扣 女警控5罪

兩報案者控提供利益

被告依次為偵緝女警李倩華（29歲）、時裝公司前部門經理梁慧嘉（45歲）及珠寶公司前文員庄澳琳（31歲）。控罪稱，李倩華於2017年9月20日、11月22日、2018年1月15和8日，向梁慧嘉、庄澳琳、莊詩敏及黃姍姍索取以折扣價取得Chanel手袋、Celine手袋、Gucci運動鞋、Nicholas & Bears產品和一對耳環。

至於梁嘉慧和庄澳琳，梁被控於2017年12月13日，向李提供以員工折扣取得的Gucci運動鞋；庄則被控於2018年2月11日向李提供低於市價的一對耳環。

受查人：被告話畀機會唔告我

控辯雙方承認事實稱，梁慧嘉和庄澳琳於2017年6月向警方舉報女商人莊詩敏詐騙150萬的奢侈品，李倩華則被指派調查該案。另外，李被捕後調查人員在其住所搜出一對鑽石耳環。

現為美睫師的莊詩敏供稱，她於同年9月20日被捕和錄取口供，首被告其間數次進入會面室，問她能否以折扣價錢購入名牌袋，並要求她一個月內還款，「話𠵱家畀機會唔告我」。

莊詩敏又稱，至她保釋候查到警署報到期間，女警曾數次問她能否用折扣購買名牌手袋，她則一度回應「都已經咁大鑊啦，仲會繼續做落去咩？」辯方指出，莊曾與多名警員「有講有笑」，並問警員是否需代購產品，莊不同意。聆訊今續。

【案件編號：WKCC1323/20】