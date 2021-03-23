虐斃案父認藤條體罰 稱妻更激 曾勸妻勿打

案中事主為女童Z及其兄長X；兩人生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。生父自辯稱，2016年與第二任妻子（次被告）結婚後，妻子與其家人不合，他遂於2017年8月帶子女搬家，遷往岳母（第三被告）寓所。生父表示，每當Z和X犯下小錯，會被罰站或罰抄；如果兩兄妹重複犯錯，他才用藤條責打。

稱原只小傷 膝蓋潰瘍料女自抓

代表生父的大律師吳政煌提出，次被告管教小孩的手法似乎更激烈。生父同意，稱其妻被激怒時會用藤條打手板，不過妻子有時「過火」，他會勸對方冷靜。生父說兩兄妹稍為抗拒新來的繼母，女兒Z性格更「硬頸」，「教佢所用的心思、方法比較多，但比較難有效」。

根據呈堂照片，Z的小腿膝蓋後方有大片傷口潰瘍。生父表示知悉女兒受傷，但強調「一開始只是幾個細傷口」，估計女兒自行抓傷結焦的傷口，令傷勢擴大。他稱不知道女兒膝蓋潰瘍的原因，「我相信最大可能性是我用藤條打完佢，佢覺得痕，先會𢯎甩傷口」。他曾替女兒剪走一塊灰黑色的表皮，以便清洗傷口，但沒有帶女兒求醫。

認女死前一日曾「飛高高」 指為玩

生父承認在Z死前一晚，曾以「飛高高」和「扮超人」遊戲拋擲和搖晃她。被問到遊戲目的，他輕聲解釋是為了「玩」。翌日早上，生父稱女兒Z起牀後身體不適，妻子餵吃麥皮後，「佢（女兒）話佢好攰，唔想食，跟住話想瞓陣……當時我問佢問題，佢仲識答我，之後再嗌醒佢，佢意識已經有點模糊」。生父談到此處，在庭上哽咽哭泣。

體罰為教做洗面刷牙等本分

吳大狀讀出生父與其妻的微信信息，顯示生父曾勸妻子別再責打小朋友，稱「你𠵱家打死佢都無用，佢改變都需要時間」，又說懲罰只會令小孩反感，「殺咗佢都無用」，生父確認有過相關對話。

被問到為何體罰Z，生父解釋：「對佢所有體罰，目的都是令佢聽我哋話。我不是想佢做到人哋科科攞A、課外活動好叻，只想佢做好本分，例如最基本可以自動刷牙洗面、朝早叫人等。佢乖的時候，可以全部做到，我只想佢一直咁做。」

代表次被告的大狀羅志霖盤問時，要求生父澄清其妻管教方法更激烈的意思。生父稱「最激是餓佢哋」，即拒絕提供食物，罰兩兄妹捱餓，「但我知太太打佢哋有分寸，知道打幾多下、打咩部位，佢唔會過火」。

繼母方稱曾勸夫勿打

羅大狀聽畢提醒生父不必保護妻子，只需在庭上講真話。生父遂稱妻子會用藤條打小孩的手腳，兩兄妹一度坦言寧願被生父體罰，都不想被繼母罰。

羅大狀在庭上讀出微信信息，顯示次被告向生父說「唔好再打啦，唔係過完年之後都未睇醫生」。生父承認曾打算帶Z入院檢驗智商，妻子多次勸喻他別再打女兒，因女兒新年後可能要求醫。生父亦在盤問下稱，第三被告曾伸腳制止他責打X，他不慎將藤條揮到第三被告的腳部，隨即表示「唔好意思啊，岳母大人」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC28/20】