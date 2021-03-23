港聞

港聞二

虐斃案父認藤條體罰 稱妻更激 曾勸妻勿打

【明報專訊】5歲女童疑遭生父和繼母長期虐待致死，案件昨於高等法院續審。女童生父昨出庭自辯時承認曾以藤條體罰女兒，但女兒膝蓋潰瘍，因為她自行抓傷結焦的傷口（見表）。他強調施行體罰只是為了讓她聽話，「我唔係想佢科科攞A，只想佢做好本分」；當他談及女兒死前的意識模糊，在庭上痛哭流涕，並以紙巾拭淚。他又稱，曾勸其妻（女童繼母）別再責打小朋友：「殺咗佢都無用」，惟繼母一方提出，繼母才是阻止體罰的人。

案中事主為女童Z及其兄長X；兩人生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。生父自辯稱，2016年與第二任妻子（次被告）結婚後，妻子與其家人不合，他遂於2017年8月帶子女搬家，遷往岳母（第三被告）寓所。生父表示，每當Z和X犯下小錯，會被罰站或罰抄；如果兩兄妹重複犯錯，他才用藤條責打。

稱原只小傷 膝蓋潰瘍料女自抓

代表生父的大律師吳政煌提出，次被告管教小孩的手法似乎更激烈。生父同意，稱其妻被激怒時會用藤條打手板，不過妻子有時「過火」，他會勸對方冷靜。生父說兩兄妹稍為抗拒新來的繼母，女兒Z性格更「硬頸」，「教佢所用的心思、方法比較多，但比較難有效」。

根據呈堂照片，Z的小腿膝蓋後方有大片傷口潰瘍。生父表示知悉女兒受傷，但強調「一開始只是幾個細傷口」，估計女兒自行抓傷結焦的傷口，令傷勢擴大。他稱不知道女兒膝蓋潰瘍的原因，「我相信最大可能性是我用藤條打完佢，佢覺得痕，先會𢯎甩傷口」。他曾替女兒剪走一塊灰黑色的表皮，以便清洗傷口，但沒有帶女兒求醫。

認女死前一日曾「飛高高」 指為玩

生父承認在Z死前一晚，曾以「飛高高」和「扮超人」遊戲拋擲和搖晃她。被問到遊戲目的，他輕聲解釋是為了「玩」。翌日早上，生父稱女兒Z起牀後身體不適，妻子餵吃麥皮後，「佢（女兒）話佢好攰，唔想食，跟住話想瞓陣……當時我問佢問題，佢仲識答我，之後再嗌醒佢，佢意識已經有點模糊」。生父談到此處，在庭上哽咽哭泣。

體罰為教做洗面刷牙等本分

吳大狀讀出生父與其妻的微信信息，顯示生父曾勸妻子別再責打小朋友，稱「你𠵱家打死佢都無用，佢改變都需要時間」，又說懲罰只會令小孩反感，「殺咗佢都無用」，生父確認有過相關對話。

被問到為何體罰Z，生父解釋：「對佢所有體罰，目的都是令佢聽我哋話。我不是想佢做到人哋科科攞A、課外活動好叻，只想佢做好本分，例如最基本可以自動刷牙洗面、朝早叫人等。佢乖的時候，可以全部做到，我只想佢一直咁做。」

代表次被告的大狀羅志霖盤問時，要求生父澄清其妻管教方法更激烈的意思。生父稱「最激是餓佢哋」，即拒絕提供食物，罰兩兄妹捱餓，「但我知太太打佢哋有分寸，知道打幾多下、打咩部位，佢唔會過火」。

繼母方稱曾勸夫勿打

羅大狀聽畢提醒生父不必保護妻子，只需在庭上講真話。生父遂稱妻子會用藤條打小孩的手腳，兩兄妹一度坦言寧願被生父體罰，都不想被繼母罰。

羅大狀在庭上讀出微信信息，顯示次被告向生父說「唔好再打啦，唔係過完年之後都未睇醫生」。生父承認曾打算帶Z入院檢驗智商，妻子多次勸喻他別再打女兒，因女兒新年後可能要求醫。生父亦在盤問下稱，第三被告曾伸腳制止他責打X，他不慎將藤條揮到第三被告的腳部，隨即表示「唔好意思啊，岳母大人」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC28/20】

相關字詞﹕繼外婆 高等法院 虐待兒童 殘暴對待兒童 謀殺罪 體罰 生父 繼母

上 / 下一篇新聞

林正財：院友訪客同接種 或允探訪 聶德權：打兩劑後兩周 可享便利措施
林正財：院友訪客同接種 或允探訪 聶德權：打兩劑後兩周 可享便利措施
專家：長者打第二劑 免疫反應較強
專家：長者打第二劑 免疫反應較強
林鄭打第二劑科興 斥有醫護污衊國產疫苗
林鄭打第二劑科興 斥有醫護污衊國產疫苗
接種BioNTech 27歲男癲癇發作
接種BioNTech 27歲男癲癇發作
港大發現肺受損原理 助研發治療新冠藥物
港大發現肺受損原理 助研發治療新冠藥物
URSUS近零換氣疑釀爆疫 業界憂政府增鮮風要求
URSUS近零換氣疑釀爆疫 業界憂政府增鮮風要求
初確八旬翁曾訪藍田潮福 4天3食客染疫
初確八旬翁曾訪藍田潮福 4天3食客染疫
6白衣人暴動表證成立 「飛天南」今自辯
6白衣人暴動表證成立 「飛天南」今自辯
私家車失控越3線捱撞 無表面傷司機不治
私家車失控越3線捱撞 無表面傷司機不治
涉向報案人及疑犯索名牌折扣 女警控5罪
涉向報案人及疑犯索名牌折扣 女警控5罪
設計師認黃大仙暴動囚45月 官：2019暴動事件「史無前例」 須阻嚇
設計師認黃大仙暴動囚45月 官：2019暴動事件「史無前例」 須阻嚇
涉拍飛虎觀察理大位置 無業男控阻差 警員認被告沒造成阻礙
涉拍飛虎觀察理大位置 無業男控阻差 警員認被告沒造成阻礙
被指阻差拒捕 浸大編委撤控
被指阻差拒捕 浸大編委撤控
旅發局料本年960萬旅客訪港 高峰15％
旅發局料本年960萬旅客訪港 高峰15％
海洋公園港人優惠 周一至四成人198元入場
海洋公園港人優惠 周一至四成人198元入場
海關首破冒牌古著 檢9300件拘店東店員
海關首破冒牌古著 檢9300件拘店東店員
助威院診治新症清龍 中大醫院料第三季推
助威院診治新症清龍 中大醫院料第三季推
4手術室下月啟用 復活節前公布40項定價
4手術室下月啟用 復活節前公布40項定價
前冠軍騎師陳柏鴻 追舊愛聯名單位業權
前冠軍騎師陳柏鴻 追舊愛聯名單位業權
蒙面法終極上訴 泛民毋須付政府訟費
蒙面法終極上訴 泛民毋須付政府訟費
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】打針議員禁拍攝等候區自拍 合照聶德權話誤會：為宣傳接種可拍攝
【Emily】打針議員禁拍攝等候區自拍 合照聶德權話誤會：為宣傳接種可拍攝
【Emily】歐盟辦事處「綠色」帖文提「明日大嶼」捱轟
【Emily】歐盟辦事處「綠色」帖文提「明日大嶼」捱轟
【Emily】邵家臻探望：逆境下楊岳橋意志仍強
【Emily】邵家臻探望：逆境下楊岳橋意志仍強
【Emily】經泰過冷河由英回港 畢東尼昨返議辦
【Emily】經泰過冷河由英回港 畢東尼昨返議辦
【Emily】要搵地方畀新增20議員 立會擬租商廈政府合署
【Emily】要搵地方畀新增20議員 立會擬租商廈政府合署