初確八旬翁曾訪藍田潮福 4天3食客染疫

昨增18新症 7宗涉本地

昨日新增18宗確診，11宗屬輸入個案，7宗屬本地感染。10多宗初步確診中，88歲退休男子屬源頭不明，居於藍田平田邨平善樓，大廈早前納入強檢。他於3月17日發燒，昨凌晨因氣促及發燒按平安鐘，送往聯合醫院急症室，經入院篩查驗出初步陽性，其後轉至隔離病房，急症室同病區一名男病人因沒戴好口罩須檢疫。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步確診男病人不太記得平日活動，3月8至14日早上曾到啟田商場的潮福龍蝦專門店飲茶，正追蹤一名曾共膳的人；該店先後有3名食客染疫，包括3月10日晚到訪的兩名食客。翻查資料，首先於3月19日確診的62歲家庭主婦3月7日光顧該店，3月10日晚抱孫到場晚膳，與職員及街坊聊天；同場78歲女街坊曾抱其孫，其後確診，她與老翁同樣住平善樓，但單位樓層及坐向不同。

張竹君表示，該男病人記性不太好，仍在調查3人是否相識及有否接觸，其餘62歲及78歲婦相識，3月10日晚坐隔籬枱及曾聊天，未確認餐廳是否出現爆發。她說餐廳已停業，20多名職員中，9人正檢疫，當局會透過「安心出行」程式通知3月8日或之後曾到訪的顧客並建議檢測。

茶果嶺地盤文員中招 曾赴元朗燒烤

昨日兩宗源頭不明確診，包括在茶果嶺道土木工程拓展署海堤及航道維修保養合約工程地盤（編號CV/2016/01）工作的52歲地盤女文員，3月6日檢測呈陰性，3月17日喉嚨不適，3月19日最後上班，其居住的牛池灣曉暉花園第3座須強檢。

張竹君說與患者共事的10人須檢疫，逾百工作人員須強檢，地盤停工14日。該病人3月14日、即病發前3日，與親友到元朗開心花園農莊燒烤，同行者須檢疫。

另一宗源頭不明為日前公布的71歲男兼職的士司機（車牌LE7673），居住的小西灣邨瑞樂樓須強檢。該患者3月15日失去胃口，其後檢測陽性，3月3日、10日、17日約早上6時至下午3時工作，在小西灣藍灣半島交更。張竹君說已要求政府資訊科技總監辦公室向3月8日至17日乘搭該的士、有使用「安心出行」程式的顧客發通知並建議檢測。

至於前日確診及不太合作的26歲巴基斯坦籍被捕男子，張竹君說他早前報稱的住址全部錯誤，仍在調查。警方表示，15名曾接觸患者的警員初步檢測結果陰性，5人被列密切接觸者，並已檢疫。

（疫情第四波）