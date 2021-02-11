URSUS近零換氣疑釀爆疫 業界憂政府增鮮風要求

URSUS Fitness群組昨多5宗確診，累計147人確診，包括9名職員、93名顧客及43名密切接觸者，為本港第二大感染群組。10多宗初步確診中，3宗屬該群組。整個群組累計約1500人檢疫。

無鮮風供應 病毒積聚空氣

袁國勇：通風改善前不宜開

港大微生物學系講座教授袁國勇與衛生防護中心總監林文健昨午到URSUS Fitness調查爆發原因。袁國勇回覆本報表示，機電工程署在該處沒發現任何鮮風供應，即代表除透過開門或縫隙流入鮮風，幾乎接近零換氣，從公共衛生角度而言，該處重開並不安全，直至能改善通風系統不足之處。

袁表示，該健身室職員常戴口罩，故爆發與不遵守感染控制措施無關。他解釋，在場人士於室內環境每分鐘呼出及吸入的空氣量是平常的6至10倍，由於健身室換氣太少，令病毒積聚於空氣，釀成爆發。他建議盡量增至每小時換氣6至12次、分開未使用及已使用的設備、每次觸摸共用設施如汽水售賣機前後要潔手。

衛生防護中心回應，昨午到場視察並抽取11個環境樣本包括冷氣濾網，以調查爆發是否存在環境因素；為免病毒於密閉空間加速傳播，強烈呼籲健身中心負責人注意室內鮮風流通量及在健身器械每次使用後立即消毒。

香港測量師學會前會長何鉅業表示，政府沒對健身中心訂下法定鮮風量要求，一般大型商場會設中央通風系統，正常下有鮮風供應，街舖則由商戶各自安裝通風系統。他看過本報提供的圖片後表示，涉事健身室採用分體式冷氣系統，由安裝在戶外的機器製造冷風輸入室內，並由掛在天花的裝置排出冷氣，初步未見有鮮風口接駁。

何又表示，可透過安裝鮮風喉或透過獨立裝置抽取鮮風入內，如沒新鮮空氣，室內空氣較易渾濁，人多下易積聚病毒。他認為事件揭示政府對較多人流的室內處所，未按疫情提升鮮風量要求，建議檢視準則。

香港工程師學會會長源栢樑表示，需待政府專家確認健身群組傳播渠道是否與室內鮮風量不足相關。政府要求食肆達每小時至少6次換氣量，他說市民在健身中心須戴口罩，理論上傳播風險較食肆低，但認同健身中心要增加鮮風量，須否與食肆看齊則由政府決定。

曾停業半年 業界憂難負擔改裝成本

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩稱，健身中心沒有法定鮮風量要求，不少小規模中心一般只開冷氣或抽氣扇以保持空氣流通，憂慮政府會規定鮮風量水平與食肆看齊，「業界未有這個能力去準備」。THE FIGHTERS CLUB老闆梁軼超說，健身中心因疫情曾停業半年，若須達一定程度鮮風量，經營者要再承擔極高改裝成本，料更多中心結業。

明報記者

（疫情第四波）