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林鄭打第二劑科興 斥有醫護污衊國產疫苗

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日率領13名司局長、多名行政會議成員及立法會議員，接種第二劑科興疫苗，她說，16歲以上市民接種疫苗比率約5.3%，形容不算差，但可以做得更好，呼籲市民按時接種第二劑疫苗。另外，林鄭月娥譴責有人污衊國產疫苗，尤其部分是醫護，呼籲他們「收手」。她又稱當局正物色第四款疫苗。

林鄭月娥及上述人等2月22日率先接種了第一劑科興疫苗，相隔28天後昨日在政府總部接種第二劑。林太接種後舉起「V」字手勢，休息半小時再會見傳媒，形容「無乜感覺」，針口不痛，亦沒頭暈；但她表示留意到有專家指接種第二劑的反應會較大，因此下午沒有安排活動及會議。

16歲以上5.3%接種

林鄭：不算差 正研買第四款疫苗

她說截至周日共有逾35萬人接種疫苗，佔16歲以上人口約5.3%，形容比率不算差，但可以做得更好，呼籲已接種第一劑的市民按時打第二劑，否則會「前功盡廢」；並重申接種疫苗的效益比風險高。她又稱，衛生署及專家正研究採購第四款新冠疫苗，但未知會是哪一款，連同早前已採購的3款疫苗，預計合共3000萬劑，足夠全港兩倍人口注射。

林太特別提到，有少數人在社交網站發放失實信息，有意污衊國產疫苗，尤其當中有醫護人員，「更加令人心痛」，呼籲他們「收手」，否則打擊市民接種信心，最終令醫院工作量增加，受害的都是他們。

被問到推行「疫苗護照」，林太認為現時仍是較早階段，香港及內地接種比率還不算高，但如果接種率慢慢增加，建立「防疫屏障」，肯定對往後兩地人員往來很有需要，「一定有正面的影響」，現在最重要是令市民更積極接種。

早前已在內地接種國藥疫苗的立法會主席梁君彥，昨日亦有陪同多名立法會議員到場。他說，議員身體力行告訴市民，接種疫苗是安全，亦能最直接達至群體免疫，呼籲市民盡快接種。

財政司長陳茂波、商務及經濟發展局長邱騰華及環境局長黃錦星，上月22日未有一同接種疫苗，他們分別於本月1日接種。陳茂波及邱騰華的新聞秘書稱，兩人下周會接種第二劑疫苗；黃錦星的新聞秘書表示他會按時接種第二劑疫苗。

（疫情第四波）

相關字詞﹕科興 科興疫苗 林鄭月娥

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