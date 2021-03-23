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專家：長者打第二劑 免疫反應較強

【明報專訊】科興新冠病毒疫苗於上月26日開打，相隔28日後，首批市民可於本周接種第二劑，而BioNTech疫苗最快下月起可打第二劑。醫院藥劑師學會會長崔俊明昨日表示，長者接種第二劑新冠疫苗的免疫反應較第一劑強，其中56歲或以上的人接種第二劑BioNTech疫苗後，有約11%出現發燒，比率較第一劑的1.4％高近7倍（見表）。

56歲或以上打第二劑BioNTech

發燒率高首劑7倍

崔俊明昨在港台節目《千禧年代》稱，18至59歲的人接種第二劑科興疫苗後，肌肉痛、頭痛等全身的免疫反應較少；60歲或以上的人，接種第二劑後不論是局部還是全身的免疫反應，都比接種第一劑時多。

接種BioNTech方面，崔俊明指年長的人會產生較強的免疫反應，其中56歲或以上者，接種第二劑後感到疲倦、頭痛及肌肉痛的比例較高，例如接種首劑時有34%的人感疲倦，至第二劑時比例增至51%；出現發燒的比率升幅最高，由打第一劑時有1.4%的人發燒，升至第二劑的近11%，即增加近7倍。16至55歲的人接種兩劑後，發燒比率由4%增加3倍至16%。

崔又稱，如接種者本身有免疫系統疾病，相信其接種後免疫反應不及健康的人般強烈。不過，他提醒即使是相對年輕的群組，發燒比率最高達16%，並非人人接種後都會發燒，未必全部接種者都要請假休息。

許樹昌：整體副作用輕微短暫

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，第二針屬補充劑，會再刺激免疫系統，反應會較厲害，出現副作用的比例會較第一針高，但整體反應輕微及短暫。

許又稱，接種者可按個人情况或需要，決定打第二針後需否請半日假。他說，如市民接種第一針後出現風癩、呼吸困難或嘴唇腫等嚴重副作用，不宜打第二針，建議可諮詢過敏科醫生，了解清楚對什麼過敏及可否改接種其他疫苗。

何栢良籲勿太緊張 免惹身體反應

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目說，近日不適送院個案中，部分人出現血壓高、呼吸急速及手腳麻痺等，他呼籲市民接種時不要太緊張，平常心對待，若變得情緒化，容易引起身體的反應。

（疫情第四波）

相關字詞﹕何栢良 許樹昌 崔俊明 新型冠狀病毒

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