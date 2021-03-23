林正財：院友訪客同接種 或允探訪 聶德權：打兩劑後兩周 可享便利措施

聶德權昨日在facebook表示，接種首劑科興疫苗後，隔28日才打第二針，之後再等14日才有足夠保護力，「若有任何打完疫苗的便利措施出台，你也要需要等六星期才符合資格！」

林：盼4月可推行放寬措施

疫苗接種計劃專責工作小組成員、安老事務委員會主席林正財表示，政府正考慮放寬院舍探訪，除了會考慮院友接種率到一定水平時可開放探訪，也正在考慮若個別院友及其探訪者都打了疫苗，可在院舍特定範圍內探訪，其間要戴口罩及避免接觸其他院友。他說希望4月可推行有關措施。

科興及復必泰疫苗分別於2月26日及3月10日開打，分別要相隔28日及21日接種第二劑，計及要14日起效才可符合享受便利措施資格，估計最快要下月才可推行措施。社署稱，政府會繼續密切留意疫情發展，亦會視乎院友及員工接種情况及參考專家意見，適時檢視院舍整體防疫策略，並按衛生防護中心的意見及從感染控制的角度檢視院舍的防疫措施，包括探訪安排。

消息：憂不適合接種者為措施打針

此外，據了解醫管局正研究放寬探訪安排，例如探討若家屬已打疫苗，可否豁免探訪前檢測安排。不過，消息人士指出，醫院期望減少人流以實施感染控制，另擔心部分本身不適合接種的人因放寬探訪而打針，加上醫院與院舍的環境不同，當局仍要衡量各方面因素，以評估放寬的可行性及適用範圍。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，打疫苗是中長線策略，是否放寬社交距離措施主要仍要視乎疫情，但部分措施如到院舍、醫院探訪，或可放寬已打疫苗者的限制。他又說，由於要打兩劑後14日才有較穩定的抗體水平，故若要針對已打疫苗者推放寬措施，要打完兩劑後14日才合資格。

何栢良：一半人口接種需10個月

籲政府提供誘因鼓勵

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，疫苗接種計劃開始一個月，約5%人口接種，成績不錯，但按此速度，要10個月才有一半人口接種。他認為政府應提供一些誘因鼓勵接種，如放寬出入境限制、餐飲場所限制等，如接種者可由4人一枱放寬至8人一枱，或可鼓勵更多人接種，以做到3、4個月內有五成人口接種。不過，商經局長邱騰華昨在立法會經濟事務委員會說，暫無科學數據支持打完疫苗就可通關，但市民打疫苗對恢復經濟活動及旅遊有幫助。

邱騰華：無數據支持打完針可通關

何栢良在港台《千禧年代》表示，室內場所是否出現超級爆發，視乎場內人數、是否戴口罩及空氣流動三大風險，目前仍關閉的派對房間等場所，與食肆都有上述風險，建議政府就此制訂條件，合要求的場所可重開。

明報記者

（疫情第四波）

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