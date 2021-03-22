【Emily】容海恩製海園Outlet圖 網民彈「P得咁假」

稱無調光暗擺明key圖

Eunice同Emily解釋，前晚想搵番自己當年去outlet嘅相做配圖，但搵唔到輯相，其後就下載App去製圖。佢自言製圖其實係希望「原汁原味」、擺明key圖，而唔係想扮真，所以都冇調校光暗。Eunice又話，發現現時電話嘅執相App都幾易用，「退地」都好方便，唔似以前要放大張相好多倍、慢慢圈番個人出嚟先做到。

海洋公園主席劉鳴煒早前喺財委會上回應，話唔想複製其他商場去海洋公園，Eunice喺個post就話，同意海洋公園唔應該建大型商場，佢建議嘅係半開放式、低密度名店outlet，邀請世界各地特色品牌進駐、廉價售賣較早季度衣物，同埋包括餐飲、娛樂設施。