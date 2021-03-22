上環樓罅綻煙花 警調查

警方前晚11時許接獲一名男子報案，稱有人於上環樂古道燃放煙花，警員接報到場調查，於樂古道街頭地面發現一個紙箱，內有多枚燃燒過的煙花。網上流傳多段影片，顯示有10多枚煙花由地面發射至半空，高度10多層的大廈相若，發出多聲巨響，並在樓宇之間綻放約兩分鐘，位置十分接近民居。有網民留言稱誤以為發生爆炸。

網傳拍電影 公司稱無關

事後網上流傳一張電影拍攝通知書，顯示本月21至23日上環太平山街及水池巷一帶將有拍攝，其間會使用獲政府部門批核的改裝槍械及煙火特別效果，或會產生零星聲響，疑為煙花來源。

本報致電相關電影公司查詢，一名職員表示，煙花與拍攝無關，又說拍攝昨日才開始，而且是在室內進行，不會被市民拍攝到。

民主黨中西區議員伍凱欣到場跟進後表示，前晚在般咸道工作期間聽到「嘭嘭」巨響，她到樓梯街了解，見大廈外牆上有閃光，隨後收到居民通知有人燃放煙花。

伍凱欣表示，中西區一帶一向平靜，今次為首次有人在區內燃放煙花；由於警方檢獲紙箱位置鄰近酒樓，該處有不少街坊出入，附近亦有多幢商住大廈及唐樓，加上不清楚煙花成分，有居民擔心會構成火警或有其他危機。伍凱欣說，暫時難以估計什麼人涉案，已將相關影片交由警方調查。