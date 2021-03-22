度身新冠心肺復康 聞氧長者一月復常

七成行動力改善 三成回復染疫前活力

去年7月爆發第三波新冠疫情時，部分染疫長者經歷嚴重肺炎後復康過程較長。九龍醫院去年7月起接收伊利沙伯醫院和聯合醫院的新冠病人，他們已有抗體，但因內科疾病或後遺症要接受其他治療及康復訓練。

九龍醫院至今接收逾40名本身有長期病的新冠患者，介乎60至96歲，98%患者接受物理治療。初步數據顯示，95%患者已出院，當中三分之二入院不足一個月可出院；70%患者出院時行動能力有改善，其中30%可回復染疫前的活動能力。

71歲陳女士去年到美國探望孫兒回港後染疫，7月中入住伊院隔離治療，當時肺炎導致呼吸困難，一度無法自理，8月底轉院到九龍醫院時仍要聞氧氣及助行架協助，其間透過練習肺部擴張、手腳肌肉等，約兩周已不需聞氧氣，可自行落牀。至9月底出院，現已行動自如，會定期到九龍醫院接受復康訓練。

練肌肉練呼吸 設計家居運動

九龍醫院高級物理治療師徐英如表示，部分患者連日常推門動作都做不到，亦有人因長期臥牀導致肌肉萎縮，無法轉身下牀。患者染疫後普遍易累，訓練時會按病人狀態調整；團隊亦會鼓勵病人堅持，「你想去飲茶就乖乖地練咗佢啦」。最年長的96歲患者本需靠拐杖步行，入住該院兩個月後，出院時可「扶住行到幾步」。

九龍醫院一級物理治療師陳華殷說，會幫病人練呼吸、肺部擴張，提高呼吸效率；協調呼吸法則可教導病人運動時配合正確呼吸，以提舉重物為例，提起物件前呼吸、舉起時呼氣，減少氣喘。團隊亦會為病人設計家居運動，透過程式「HA Go」設置運動次數，讓病人跟隨影片運動，疫下不需出門也可繼續鍛煉身體。