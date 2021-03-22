農業園施工 農地鋪瀝堆石料 環團質疑損表土 土拓署：適時移除

明報記者

政府選址新界古洞南一組約80公頃農地建立農業園，由漁護署管理，以促進本地農業科技管理，提升生產力。按土拓署資料，農業園第一期工程包括約7.5公頃的土地平整；排水、排污、灌溉、供水、公用設施等基礎建設；基本留宿和農耕貯物設施；以及約900米的通道和行人路。工程去年10月2日展開，涉及費用逾1.7億元。

現車痕變工地 憂「先發展後修復」

長春社早前到農業園工地觀察，發現該處有多條臨時工程車路，走線穿過用作復耕的農地。臨時車路由石料鋪設，但在沒鋪石的農地發現車痕，懷疑有工程車在指定車路以外的農地行走。長春社公共事務經理吳希文表示，臨時車路闊約2米，從地圖所見，該處接近即將興建、長900米的道路。

長春社又發現，一幅用作復耕農地上有被堆高約1.2米的石料，而且非常接近河流，懷疑該處被暫時用作工地擺放石料，另一幅農地則鋪上了瀝青，放了5個貨櫃、幾部工程車及小量建材，疑被用作臨時工地。長春社認為，工程雖屬暫時性質，卻對農地表土造成即時傷害，稱表土內的有機物對農業活動和生態系統非常重要，擔心政府以「先發展後修復」原則辦事，而不是先減低工程對農地和環境影響。

署方：派員監督 確保符合約

土拓署回覆稱，農業園第一期工程包括清理土地、翻土和改良土壤，並提供灌溉系統和設備、臨時留宿和農耕貯物設施等，承建商使用了小部分工地範圍，作為工程車輛的臨時通道，因工地內土質較鬆軟，承建商需在部分土地臨時鋪上適量的天然物料如石料，整體而言，所有臨時使用的物料會按工程需適時移除。

署方補充，承建商施工時需按合約要求和根據漁護署要求，平整荒置農地和改良土壤的工程，該署會派駐地盤工程人員監督工程，確保施工過程符合合約要求。

（城市保育）