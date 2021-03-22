活化舊牛奶公司宿舍料年中完成

一級建築變身博物館 呈現昔日風貌

負責活化工程的薄鳧林牧場公司董事、建築師林社鈴表示，舊牛奶公司高級職員宿舍會活化作博物館，主樓會展示舊牛奶公司的歷史，呈現昔日牧場運作的情景，展覽相關文物和器具等。

林說，宿舍主樓為兩層高的建築物，下層為花崗岩基座，外形如「牛眼」、有通風防潮功能的窗戶，主樓入口樓梯的拱頂石裝飾，以及木樓板等，均會保留。

日後辦導賞活動 體驗傳統生產

至於主樓原本的斜頂被改為平頂，被圍封的露台均會修復還原。而為符合建築物消防安全守則及無障礙通道的要求，活化項目新增一條可達至主樓一樓的斜道，除了保養費用較電梯便宜，該斜道亦可作為觀景台，觀賞一望無際的南區海景。

黃偉綸稱，該項活化計劃不單保育一幢歷史建築物，日後會舉辦一系列導賞活動，把舊牛奶公司高級職員宿舍周邊的歷史建築、遺蹟及文化，串連為有意義的文物徑，相信巿民參加這些活動後，將會對薄扶林的社區、文化和歷史有更深入的了解。